Wohnanhänger abgebrannt

Burkau. Ein seltsames Pulver löste am Freitagmittag einen Einsatz auf der Autobahn aus. Gegen 17 Uhr wurde informiert, dass ein Mann in Höhe der Wildbrücke nahe Burkau aus einem Lkw MAN eine undefinierbare, pulverförmige Substanz aus einer Tonne auf die Fahrbahn schütten will. Die Rettungsleitstelle alarmierte daraufhin die Feuerwehr und die Autobahnpolizei. Die rechte Fahrspur der A 4 in Richtung Görlitz wurde für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Der Gefahrguttrupp der Feuerwehr prüft die unbekannte Substanz. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelte es sich um Traubenzuckerreste. Vermutlich wurden somit Restmengen entsorgt, heißt es von der Polizei. Die Ermittlungen zum Verursacher laufen.

Wechselgeld entwendet

Bautzen. Zwei Bautzener Geschäfte sind in den vergangenen Tagen um ihr Wechselgeld gebracht worden. In der Nacht zum Sonnabend drangen Unbekannte in ein Blumengeschäft an der Wilthener Straße ein und entwendeten aus der offenen Kasse etwa 100 Euro. Außerdem richteten sie Schaden in Höhe von etwa 250 Euro an.

In der Nacht zu Freitag waren Kriminelle in den Aufenthaltsraum einer Fleischerei an der Muskauer Straße eingebrochen. Sie durchsuchten mehrere Schränke. In einem Schrankfach fanden sie etwa 500 Euro Wechselgeld. Die Kriminalpolizei ermittelt.