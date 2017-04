Gut zu wissen Wohn-Experiment in der Bahnhofstraße Die Wohnungsgesellschaft baut ein Ladenlokal zur Senioren-WG um. Ein Versuch, der Schule machen könnte.

Die beiden WGR-Mitarbeiter Yvonne Ledwa und Bernd Hölzig zeigen die neue Wohnung in der Bahnhofstraße 16.

Die 120 Quadratmeter große ehemalige Ladenfläche können sich ab Mai bis zu drei Senioren teilen.

Durch die helle Fensterfront scheint die Sonne, gegenüber blühen weiße und lilafarbene Sträucher. Der Ausblick aus dem ehemaligen Ladenlokal in Richtung Bahnhofstraße könnte schlechter sein. Bis vor drei oder vier Jahren war dort noch ein Geschäft, das Computerteile verkaufte, erklärt Yvonne Ledwa. Sie ist Mitarbeiterin Wohnungswirtschaft bei der Wohnungsgesellschaft Riesa (WGR), der das Gebäude gehört. „Nachdem das EDV-Geschäft draußen war, stand das Ladenlokal leer.“ Die Suche nach einem neuen Mieter verlief erfolglos. Doch nun soll wieder neues Leben auf der Fläche mit der Hausnummer 16 einziehen.

Statt Gewerbetreibender sollen bald ältere Mieter das etwa 120 Quadratmeter große Ladenlokal nutzen. Allerdings ist es keine Tagespflege und kein Betreutes Wohnen, das dort entsteht. Was die WGR hier gemeinsam mit dem Caritas-Kreisverband plant, fällt unter die Kategorie „Selbstbestimmtes Wohnen“, erklärt Yvonne Ledwa. „Unsere Zielgruppe sind Mieter, die gesundheitliche Einschränkungen erlebt haben, aber für die ein Heim eigentlich noch nicht das Richtige ist.“ Beispielsweise, weil sie eigentlich noch vergleichsweise jung sind. Bis zu drei Mieter sollen dort in einer Wohngemeinschaft zusammenleben. „Jeder hat sein eigenes Zimmer.“

Hinzu kommen noch die Gemeinschaftsräume, die sich die Mietparteien teilen: ein knapp 28 Quadratmeter großes Wohnzimmer, eine etwa 25 Quadratmeter große Küche sowie WC und Bad mit Dusche. Für das kleinste der drei Zimmer zahlen die Mieter 410 Euro Warmmiete.

Die Idee zur Senioren-WG ist schon anderthalb Jahre alt, sagt Yvonne Ledwa. Schon damals sei die Caritas auf den Großvermieter zugekommen. Die werde zu Beginn auch noch eine Art Betreuung vornehmen, bis sich in der Wohnungsgemeinschaft alles eingespielt hat, so Yvonne Ledwa. „Danach zieht sich auch die Caritas Stück für Stück zurück.“ Der Vermieter hält sich ohnehin im Hintergrund, ganz wie in jeder Einzelwohnung. Letztlich gehe es auch darum, Summierungs-Effekte zu schaffen, sagt Ledwa. Für alle Seiten könne es zum Beispiel von Vorteil sein, wenn ein Pflegedienst für drei Menschen in einer Wohnung sei. Aufgezwungen werden soll aber auch das keinem Mieter. Schließlich würde das dem Gedanken des Selbstbestimmten Wohnens zuwiderlaufen.

Bevor die Idee der Caritas umgesetzt werden konnte, war viel Abstimmungsarbeit notwendig. Außerdem dauerte es eine Zeit, bis die geeignete Wohnung gefunden war. Auf die Bahnhofstraße fiel die Wahl schließlich auch wegen der zentralen Lage. „Das bedeutet kurze Wege in die Stadt.“ Ehe aus dem früheren Fachgeschäft eine WG-taugliche Wohnung wurde, war allerdings noch einiges an Umbauarbeit zu leisten. Keine ganz alltägliche Arbeit, sagt Bernd Hölzig, der als Mitarbeiter Technik für die Bauleitung zuständig gewesen ist.

Aus zwei Räumen mussten drei gemacht, außerdem Türen verbreitert werden. Weil das wiederum einen Eingriff in die Statik bedeutete, musste in die Wand noch eine Stahlkonstruktion eingebaut werden. „Diese Stütze geht bis in den Keller“, erklärt Hölzig, „das ist schon imposant.“ Auf rund 200 000 Euro belaufen sich die Kosten. Eine Summe, die der Vermieter wohl auch investiert hätte, wenn er das Ladenlokal für einen Gewerbetreibenden modernisiert hätte. „Der Unterschied hätte höchstens 20 000 Euro ausgemacht.“

Erfahrung im seniorengerechten Wohnen hat der Vermieter mittlerweile gesammelt, etwa in seinen Objekten in der Chemnitzer Straße. „Da weiß man ungefähr, was ältere Leute brauchen“, sagt Yvonne Ledwa. Zusätzliche Informationen hat sich der Großvermieter noch von Caritas und dem Verband der Wohnungsunternehmen geholt. – Mittlerweile sind die Arbeiten so gut wie abgeschlossen. Eine Einbauküche stellt der Vermieter noch, die übrigen Möbel sollen die Mieter mitbringen. Die könnten bereits im Mai einziehen – vermittelt von der Caritas, die bereits im Vorfeld kräftig für das Projekt geworben hat. „Für uns ist es eine Chance, eine leerstehende Ladeneinheit zu vermieten.“

Ob das Modell Schule macht? Yvonne Ledwa gibt sich zumindest optimistisch, was die Mietersuche angeht. Letztendlich sei es ein Experiment. Aus Gesprächen mit Heimleitern wisse sie aber, dass der Bedarf an einem Kompromiss zwischen Heim und den eigenen vier Wänden da ist. Und nicht nur von dort. „Ich habe bei einer Wohnungsgesellschaft in Stuttgart nachgefragt. Dort gibt es acht solcher Wohnungen. Das ist ein Selbstläufer.“ Das müsse zwar nichts heißen, sei aber ein gutes Zeichen. Die eine oder andere geeignete Wohnung für ähnliche Projekte gebe es jedenfalls noch.

