Wohlstand durch Bildung Die SZ hat verschiedene Menschen um Beiträge gebeten, was sich ändern muss. Heute: Ralf Felgenträger.

Ralf Felgenträger © privat

Das Wahlergebnis der letzten Bundestagswahl hat deutlich offenbart, dass es bei den Bürgern und damit auch bei den Unternehmen im Land ein recht hohes Maß an Unzufriedenheit gibt. Es stellt sich also überhaupt nicht die Frage, ob sich etwas ändern muss, sondern vielmehr die nach dem „Was“ und „Wie“. Ein großer Schritt in Richtung erforderlicher Veränderungen wäre schon getan, wenn alle im Land ihrer individuellen Verantwortung konsequenter nachkämen. Wir als Allgemeiner Unternehmerverband Zittau waren erst kürzlich Gesprächspartner des Internationalen Hochschulinstitutes im Bürgersaal in Zittau zum Thema „Unternehmerische Verantwortung“. Dabei wurde unter anderem auch deutlich, dass allzu oft heutzutage die Wahrnehmung dieser Verantwortung in den Unternehmen als selbstverständlich vorausgesetzt wird. Gerade in den klein- und mittelständischen Unternehmen wird es durch die ständig wachsende Bürokratie und eben auch die sich ungünstiger gestaltenden Rahmenbedingungen immer schwieriger. Zunehmend fehlen auch der regionalen Wirtschaft und dem Handwerkdie erforderlichen Fachkräfte. Längst bleiben viele Ausbildungsplätze unbesetzt, weil nicht ausreichend Bewerber zur Verfügung stehen oder auch Bewerber den Anforderungen an die Ausbildung nicht genügen. Sieht man sich die Bildungspolitik an, die offensichtlich nur nach der Frage geht, was mich das kostet, erkennt man das Dilemma. Was ist die Realität? In endlosen Gesprächen und Diskussionen streitet sich die Politik um „Obergrenzen“, um „Maut oder nicht“ und anderes, um die wirklich wichtigen Dinge mögen sich dann andere kümmern, zum Beispiel die Unternehmen dieses Landes. Diese sichern nicht nur die Arbeitsplätze in den Firmen, derer sich die Politik rühmt, sie sorgen auch dafür, dass der Wohlstand der Gesellschaft besteht und weiter wächst. Dafür bilden sie unter anderem auch die Fachkräfte aus, die sie benötigen, um diesen Wohlstand der Gesellschaft zu erwirtschaften. Dafür werden sie aber zunehmend von der Politik allein gelassen. Den Unternehmen stehen immer weniger Auszubildende zur Verfügung, die sie benötigen. Das liegt aber nicht ausschließlich – wie gern behauptet wird – an der demografischen Entwicklung. Es liegt zunehmend auch am zersplitterten und offensichtlich nicht mehr staatlich „gelenkten“ Bildungssystem. Dass die Kinder die Zukunft eines Landes sind, ist sicher auch Verwaltungen nicht ganz unbekannt, wenn aber daraus ein Verwaltungsproblem gemacht wird, ein Thema, was „sich rechnen muss“, hat man die Zeichen (wieder mal) nicht erkannt. Deutschland ist eines der reichsten Industrieländer der Welt, wieso schaffen wir es nicht, allen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, ihre Talente zu erforschen und einzusetzen, ihre Kreativität zu entwickeln? Warum sitzen diese Schüler in zu vollen und unmodernen Klassenräumen? Warum schätzen Professoren an Universitäten und Hochschulen ein, dass die heutigen Studenten eben noch nicht die Hochschulreife haben, die ihnen mit dem Abschlusszeugnis der Schulen bescheinigt wurde? Wenn die Voraussetzungen dafür geschaffen wären, bräuchten wir uns um Fachkräfte nicht zu sorgen. Dann bräuchten Unternehmen nicht den Standort infrage zu stellen, eine Kommune nicht um notwendige Mittel betteln, nur weil sie Fördermittel benötigt, um die Daseinsvorsorge betreiben zu können und Verwaltungen tatsächlich mal effizient arbeiten können. Vordringlich sind aus unserer Sicht kurzfristige Maßnahmen in der Bildungspolitik zur Verbesserung des Leistungsniveaus der Absolventen der Schul- und Lehreinrichtungen durch: Erhöhung des Bestandes an Lehrkräften, um mehr Kontinuität in der Unterrichtsgestaltung an den Schulen zu erreichen und die erheblichen Ausfallstundenzahlen zu reduzieren; Verbesserung der Schul- und Ausbildungsbedingungen im Sinne besserer räumlicher und materieller Bedingungen, wie eben auch besser ausgestattete Unterrichtsräume und Fachkabinette; beschleunigter und konsequenter Ausbau der Versorgung beziehungsweise des Zuganges zu elektronischen Medien und Informationstechnologien.

Die Konzentration auf langfristigen Wohlstand durch Bildung – das wäre mal ein Wahlprogramm.

zur Startseite