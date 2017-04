Wohl organisierte Untätigkeit Ein Bahnmitarbeiter starb nach einem Herzinfarkt am Bahnsteig. Der Notarzt kam zu spät. Ein Lokführer wurde nun verurteilt.

Pfingstmontag 2014, 15.30 Uhr, Außenbahnsteig am Hauptbahnhof Dresden. Reinigungskraft Torsten A. steigt aus einem Zug. Auf einem Video ist zu sehen, wie der 38-Jährige mit der orangefarbenen Warnweste in die Knie geht. Dann stürzt er in Höhe eines Prellbocks auf den Gleiskörper. Dass der Bahnmitarbeiter aus Dresden einen Herzinfarkt bekommen hatte, bekam offenbar niemand mit. Erst Minuten später steigt Lokführer Falk S. (49) aus seinem ICE. Er läuft zu dem leblosen Körper, beugt sich darüber, tippt mit dem Fuß gegen Torsten A., dann nimmt er sein Handy und telefoniert – um 15.41 Uhr. Auch das zeigt das Video aus dem Hauptbahnhof. Torsten A. lag da schon elf Minuten am Gleis. Er blutete am Kopf. Lokführer S. stand am Mittwoch wegen unterlassener Hilfeleistung vor dem Amtsgericht Dresden – Torsten A. hatte seinen Herzinfarkt nicht überlebt.

Lokführer S. sagte, er habe sich nicht in der Lage gesehen, selbst zu helfen. Er habe A. entdeckt, sofort in der Betriebsstelle Reick angerufen und gesagt, da liege jemand. „Das sieht nicht gut aus. Schickt mal jemanden her!“ Disponent Jens H. (47) – der Mann am anderen Ende der Leitung – saß in der Abstellanlage Reick. Er informierte die Sicherheitszentrale im Hauptbahnhof, jemanden zu den Außengleisen zu schicken. Tatsächlich sprach Lokführer S. mit zwei Bahn-Bediensteten, ehe er mit seinem ICE losfuhr. Die beiden Männer drehten Torsten A. auf die Seite, sahen seine Wunde, und waren die Ersten, die den Notarzt alarmierten, sagte Staatsanwalt René Zuber. Unterdessen traf auch Bundespolizist Andreas P. (50) ein. Als Einziger hatte er versucht, A. zu reanimieren – neun Minuten lang, bis der Notarzt eintraf.

Der Angeklagte muss sich vorwerfen lassen, dass er den Ernst der Lage nicht erkannt hatte. Staatsanwalt René Zuber sagte, S. hätte, wenn er schon nicht selbst Erste Hilfe leistet, zumindest den Notarzt alarmieren müssen. Indem er das unterließ, seien wertvolle Minuten verstrichen. Richter Thomas Hassel verurteilte den Angeklagten zu einer Geldstrafe von 4 200 Euro. Bei einer schnelleren Alarmierung hätte Torsten A. eine Überlebenschance gehabt.

