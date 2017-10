Wohin zieht es Mühlrose? Die Bürger haben bei einer Umfrage die Wahl zwischen zwei Umsiedlungsstandorten. Die Ergebnisse gibt’s im Dezember.

Nach dem seit März gültigen Leag-Revierkonzept muss der Trebendorfer Ortsteil Mühlrose dem Tagebau Nochten weichen. Für die fällige Umsiedlung stehen zwei Varianten zur Disposition. Am Dienstag wurden beide in einer Einwohnerversammlung vorgestellt. Der eine liegt nördlich der Ausfallstraße Richtung Spremberg auf Schleifer Flur, der andere am Halbendorfer See aus Trebendorfer Gemeindegebiet. Abgestimmt wird demokratisch in einer aktuell stattfindenden Umfrage. Die Ergebnisse werden voraussichtlich Anfang Dezember in einer weiteren Informationsveranstaltung vorgestellt. „Dann erläutern wir auch die weiteren Schritte, so Thomas Penk, Leiter Umsiedlungsmanagement bei der Leag. Der Grundlagenvertrag solle im ersten Halbjahr 2018 vorgelegt werden.

Wichtige Eckpunkte bei der Wahl des Standortes wurden vorab festgelegt. So soll Mühlrose als eigenständiger Ortsteil erhalten bleiben. Im Zentrum soll ein Dorfanger Platz finden und 40 Grundstücke für Umsiedler zur Verfügung stehen. (SZ/sdt)

