Wohin zieht der Globus-Markt? Linke, Grüne und SPD fordern, dass Stadt und Unternehmen einen neuen Standort suchen. Darüber wird nun abgestimmt.

Mit oder ohne Globus? Das Unternehmen hat das Areal rund um den Alten Leipziger Bahnhof gekauft und will dort einen Markt errichten. Kritiker lehnen den Handelsriesen in der Innenstadt ab. Nun droht dem Handelsriesen ein neuer Standort. Zumindest verlangen Linke, Grüne und SPD in einem Antrag, dass der Oberbürgermeister gemeinsam mit dem Unternehmen nach einer Ersatzfläche sucht. Diese soll am Jahresende dem Stadtrat vorgestellt werden. Am kommenden Montag stimmt zunächst der Neustädter Ortsbeirat, einen Tag später der Pieschener darüber ab. Die Entscheidung liegt aber letztlich beim Stadtrat. Auch wenn die Stadt mit Globus nach einem anderen Standort sucht, muss das Unternehmen nicht dorthin.

Im Neustädter Ortsbeirat geht es am Montag außerdem um den neuen Plan für das ehemalige Marina Garden von Investorin Regine Töberich sowie um die Forderung nach einem Fernbushalt am Hauptbahnhof. Die Sitzung beginnt um 17.30 Uhr im Bürgersaal des Ortsamtes Neustadt auf der Hoyerswerdaer Straße 3 und ist öffentlich. Am Dienstag berät der Pieschener Ortsbeirat ab 18 Uhr im Rathaus auf der Bürgerstraße. (SZ/sag)

