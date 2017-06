Wohin verreisen die Döbelner? Es gibt kaum noch Last-Minute-Angebote, außer für die Türkei. Einen Urlaub dort überlegen sich die Döbelner genau.

Viele Kunden von Sandy Przybilla vom gleichnamigen Reisebüro in Döbeln wollen nach Spanien oder Griechenland. © André Braun

Noch 16 Tage, dann ist es geschafft. Wieder ein Schuljahr vorbei. Für die meisten heißt es ab dem 26. Juni: Ab in den Urlaub! Sechs freie Wochen liegen vor den Schulkindern, die meisten Eltern buchen für diese Zeit ihren Sommerurlaub.

Was sind die beliebtesten Reiseziele der Döbelner?

Die Mehrheit der Döbelner will im Sommer Sonnengarantie und ins Wasser. Bevorzugtes Reiseziel ist auch in diesem Sommer der Strand, vor allem in Spanien und auf den kanarischen Inseln sowie in Griechenland. Aber auch Kreuzfahrten sind gefragt. „Dabei kann man viele Länder und Leute sehen“, begründet Sandy Przybilla, die Inhaberin des gleichnamigen Reisebüros in Döbeln. Familien mit kleinem Geldbeutel zieht es an die polnische Ostsee.

Gibt es auch Alternativen für den kleinen Geldbeutel?

Eine günstige Alternative zu Spanien, Griechenland und den Kanaren ist Bulgarien. Aber Urlaub in dem Land hat zwei Haken: Nach den Erfahrungen von Sandy Przybilla sind alle Unterkünfte fast ausgebucht. Grund könnte sein, dass sich nur während zwei Monaten die Reise nach Bulgarien lohnt, wie Andreas Gerhardt von Reisen und Service aus Döbeln erklärt. „Nur im Juli und August passen die Temperaturen am Schwarzen Meer.“ Zudem eignet sich Bulgarien als Ziel nur für die, die bevorzugt am Strand die Seele baumeln lassen wollen. Denn touristische Ausflüge sind kaum möglich. „Bulgarien ist ein armes Land und das merkt man auch“, so Gerhardt.

Wo können Urlauber jetzt noch Schnäppchen machen?

Wer beim Sommerurlaub sparen will, der sollte sich nicht mehr auf die Last-Minute-Angebote verlassen. Denn die sind, so die Reiseunternehmer, längst nicht mehr so günstig. Und auch nur noch begrenzt verfügbar. „Außer der Türkei gibt es da eigentlich nichts mehr“, sagt Ines Berthold, Reiseverkäuferin bei Schmetterling Reisebüro Reiseservice May in Hartha. Einige wenige Angebote für Mallorca gebe es noch. „Es ist schwer, außerhalb der Türkei etwas zu finden. Aber für zwei bis drei Personen ist es noch möglich“, sagt Andreas Gerhardt aus Döbeln. Wer beim Urlaub sparen will, der sollte auf den Frühbucherrabatt setzen.

Warum meiden die Urlauber nach wie vor die Türkei?

An den Unterkünften und der Landschaft hat sich nichts geändert. Doch die politischen Rahmenbedingungen – inhaftierte Journalisten, der umstrittene Präsident Erdogan, die Anschläge in Istanbul und der Hauptstadt Ankara – lassen so manchen zweifeln. „Viele schauen erst einmal, wie sich die Situation in dem Land entwickelt und buchen dann“, sagt Sandy Przybilla. „Manche wollen Erdogan auch nicht noch Geld bringen“, sagt Andreas Gerhardt. Vor allem finanziell lohne sich laut den Reiseunternehmen der Blick die Türkei. Wie Ines Berthold berichtet, sind die Hotels nur zu knapp 50 Prozent gebucht. „Es gibt keine Kämpfe um die Liegen“, sagt sie.

Wie gefährlich ist eine Reise in die Türkei im Moment?

In Gesprächen mit Kunden werde Ines Berthold ab und zu nach ihrer Meinung zu einer Reise in die Türkei gefragt. „Ich mache dann auf die Lage mit Erdogan aufmerksam. Sage aber auch, dass keine unmittelbare Gefahr besteht, weil Istanbul weit weg ist“, erklärt sie. Diejenigen, die vor kurzem in der Türkei gewesen sind, würden meist positive Rückmeldungen geben, ergänzt sie. „An der türkischen Riviera merkt man von der Lage nichts.“

Was passiert, wenn es vor der Reise einen Anschlag im Urlaubsland gab?

„Reisen können bei Katastrophen durch höhere Gewalt im Reiseland unentgeltlich storniert werden“, informiert die Verbraucherzentrale. Terroranschläge und Unruhen gelten aber normalerweise nicht als höhere Gewalt wie Epidemien.

