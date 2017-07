Wohin steuert der Tourismus in Sebnitz? Die Stadt legt die Strategie für die kommenden Jahre fest – und jeder Einwohner kann sich beteiligen.

Die Kahnfahrt auf der Oberen Schleuse in Hinterhermsdorf ist nach wie vor der Leuchtturm der Sebnitzer Tourismusangebote. Um mehr Besucher anzuziehen, könnte der Saisonauftakt künftig größer zelebriert werden. © Steffen Unger

Er soll die Richtung vorgeben für alles, was in den kommenden Jahren in Sachen Fremdenverkehr in Sebnitz und seinen Ortsteilen passiert: der Tourismus-Fahrplan 2025. Einen Entwurf dieses Strategiepapiers hat der Stadtrat bereits verabschiedet – für die endgültige Version können jetzt alle Pensionsbetreiber, Gastwirte, Zimmervermieter und jeder andere Einwohner ihre Ideen einbringen. „Wir haben diesmal ganz bewusst einen anderen Weg gewählt“, sagt der Tourismuschef der Stadt, Julian Ipsen. Bei der letzten Überarbeitung des Plans vor fünf Jahren hat eine Fokusgruppe aus Branchenvertretern über die Inhalte beraten. Dieses Mal hat Ipsen eine Version vorgelegt, danach konnten die Stadträte ihre Anregungen einbringen, nun ist die Öffentlichkeit an der Reihe. Das Verfahren ähnelt dem, das bei großen Bauvorhaben angewandt wird, wenn die betroffenen Bürger ihre Einwände äußern können. Denn: Von den Gästen profitieren nicht nur die Vermieter, Gaststätten und Hotels, sondern auch Händler und Handwerker. „Die Pensionsbetreiber gehen beim Bäcker Brötchen kaufen und engagieren einen Maler, um ihre Häuser auf Vordermann zu bringen“, sagt Ipsen. Wenn Urlauber so den Einzelhandel stärken, komme das auch den Einheimischen zugute, da die Geschäfte sich halten können. Deshalb sollen jetzt auch alle mitreden können.

Im Tourismus-Fahrplan sind diese Thesen auch mit Zahlen unterlegt. Demnach haben im Jahr 2015 laut Arbeitsagentur 633 Personen direkt vom Gastgewerbe gelebt, das entspricht einem Anteil von knapp 18 Prozent am Sebnitzer Arbeitsmarkt. Weitere 310 (rund neun Prozent) beziehen ihr Einkommen indirekt aus dem Tourismus, dazu zählen Dienstleister, Einzelhändler und Handwerker. In dem Dokument wird dabei durchaus erwähnt, dass viele Beschäftigte nur in Teilzeit oder saisonabhängig arbeiten sowie insgesamt ein eher unterdurchschnittliches Einkommenerzielen. Nach dem angewendeten Rechenmodell hat die Stadt Sebnitz 2015 zudem 948 745 Euro an Steuern aus dem Tourismus eingenommen. Zum Vergleich: Der Zuschuss an die städtischen Freizeitbetriebe lag bei 920 950 Euro. „Der Tourismus kostet nicht nur Geld“, sagt Betriebsleiter Julian Ipsen: „Er bringt auch etwas ein.“

Damit das in Zukunft noch mehr wird, will die Stadt unter anderem die Auslastung der Herbergen erhöhen. Sie soll langfristig von derzeit 30,8 Prozent auf 40 Prozent steigen. Der Durchschnitt in der Sächsischen Schweiz liegt bei 41,2 Prozent. Helfen soll hier vor allem eine Belebung der Nebensaison. Zu den kurzfristigen Zielen gehört, das Bewusstsein für die Bedeutung des Tourismus in der Bevölkerung zu stärken. „Jeder Bürger, der auf der Straße läuft, ist Teil der touristischen Erfahrung“, sagte Abteilungschef Ipsen.

Weitere Ziele sind unter anderem eine bessere Kommunikation zwischen der Verwaltung und den Anbietern, zum Beispiel was Veranstaltungstermine angeht. Wanderwege und die Touristinformationen sollen zertifiziert werden. Ein weiteres Ziel liegt darin, mehr Vermieter für die Buchung über die zentrale Website der Stadt zu gewinnen und die Meldungen für die Kurtaxe elektronisch abzuwickeln, statt über per Hand ausgefüllte Karten.

Der Tourismus-Fahrplan 2025 steht zum Download unter sebnitz.de/fahrplan2025 bereit. Gedruckte Exemplare liegen ab sofort zum Abholen in den Tourist-Informationen. Für die Ideen der Einwohner liegt ein Rückmeldeformular bei. Einsendeschluss ist der 31. August.

