Wohin schwimmen Radebergs Grundschüler? Der Kreis will sich aus der Halle in Kamenz zurückziehen. Dorthin fuhren die Schüler aus Radeberg bisher zum Schwimmunterricht.

Viele Kinder lernten und lernen im Kamenzer Hallenbad das Schwimmen. © René Plaul

Der sinnbildliche Wasserhahn wird sicher am kommenden Montag nicht abgedreht, aber eine weitreichende Entscheidung ist es schon. Der Kreistag wird darüber befinden, die Schwimmhalle in Kamenz sozusagen abzustoßen. Eine Entscheidung, die durchaus auch Konsequenzen für Radeberg haben könnte. Denn derzeit absolvieren die Schüler der Radeberger Grundschulen ihren Schwimmunterricht in der Halle in Kamenz, weil der Kreis das Ganze finanziell unterstützt. Nicht wenige Eltern wundern sich aber seit Langem, warum weite Busfahrten notwendig sein müssen, statt beispielsweise die neue Schwimmhalle im nahen Dresden-Bühlau zu nutzen oder die auf Vordermann gebrachte in Klotzsche. Ist das Ganze also letztlich auch die Chance auf künftig kürzere Wege zum Schwimm-unterricht? Allerdings ist natürlich nicht klar, ob die kürzeren Wege am Ende teurer wären, weil dann unter Umständen höhere Eintrittspreise warten könnten …

Fragen, mit denen sich die Stadtverwaltung derzeit noch nicht befasst, wie Stadtsprecher Jürgen Wähnert sagt. „Noch ist ja die Entscheidung im Kreistag nicht gefallen, noch gibt es also auch gar keinen Grund, unruhig zu werden“, bleibt er gelassen. Erst, wenn klar ist, ob und wie der Ausstieg des Kreises aus der Schwimmhalle in Kamenz über die Bühne gehen wird, „können wir uns Gedanken machen, wohin künftig unsere Schüler fahren werden“, so der Stadtsprecher. Dann werde die Stadt mit den Schwimmhallenbetreibern sprechen, „wir werden uns dann Kosten-Angebote unterbreiten lassen und dann eine Entscheidung fällen“, beschreibt Jürgen Wähnert den Weg. Zunächst bleibt also erst mal alles wie bisher auch.

