Wohin mit Hund und Katze? Tierpensionen gibt es einige zwischen Löbau und Zittau. Zwei sind jedoch geschlossen, und eine jüngst umgezogen.

Tierische Pensionsgäste: Während Frauchen und Herrchen auf Reisen sind, werden die Hunde Maja (links) und Max wie viele andere Vierbeiner im Bischdorfer Tierheim betreut. Um die Feriengäste kümmert sich unter anderem Mitarbeiter Stanley Loske. © Bernd Gärtner

Max und Maja zählen zu den eher ruhigen Zeitgenossen. Wichtig sind den beiden Hunden viele Streicheleinheiten. Und gutes Futter. Ein bisschen sieht man das Max auch an. Der Vierbeiner scheint ein exzellenter Futterverwerter zu sein. Da stört es auch nicht, dass die Besitzer im Moment gar nicht in der Nähe sind. Max und Maja machen Urlaub.

Das Tierheim Bischdorf bietet diesen Service an. Urlaubstiere werden seit 2011 am Standort aufgenommen. Martina Mucke, die zweite Vorsitzende vom Tierschutzverein Löbau-Bischdorf, bereitet gerade die Statistik für die anstehende Jahreshauptversammlung vor. „Daraus ist ersichtlich, dass die Zahl der Tiere, die zu uns in Pension kommen, immer mehr zugenommen hat“, sagt sie. Hund Nummer 15 wartet schon auf die Urlaubsbetreuung. 18 Katzen waren es bisher in diesem Jahr und auch zwei Hasen. Selbst Vögel und andere Kleintiere können auf Zeit ins Tierheim gebracht werden.

Ein Service, der sich herumgesprochen hat und ankommt. Nicht nur aus der nahen Umgebung werden Bello und Mieze in Betreuung gegeben. „Wir haben selbst Gäste aus der Bautzener Region“, sagt Ramona Rude, die Tierheimleiterin. Die Gründe für den Zwischenaufenthalt im Tierheim reichen von Urlaub der Besitzer bis hin zu Kur- oder Krankenhausaufenthalten. Dann sei es den Leuten wichtig zu wissen, dass ihre Haustiere in ihrer Abwesenheit gut umsorgt werden.

Nur ein paar Tage oder länger?

Doch es gibt Sonderfälle, wo noch nicht ganz geklärt ist, ob das Tier nun auf Pension oder länger im Tierheim verbleibt. Die sanfte Schäferhundmischlingsdame ist so ein Sonderfall. Freundlich begrüßt sie jeden, der am Zwinger vorbeiläuft, reckt die feuchte Hundeschnauze durchs Gitter und wartet auf Kuscheleinheiten. In der Vorwoche musste ihr Besitzer – ein obdachloser junger Mann aus Löbau – eine mehrwöchige Haftstrafe antreten. Wohin mit seiner vierbeinigen Freundin, an der er sehr hängt? Die Polizei brachte den Hund ins Tierheim. Ihr Eigentümer möchte sie gern nach dem Absitzen wieder holen kommen. Doch wer zahlt dann die Pensionskosten? Martina Mucke und ihr Team werden sich mit den Ämtern in Verbindung setzen, um eine Lösung zu finden.

Eine Lösung gefunden hat auch Annegret Kühnemann von der Katzenpension „Schnurri“. Vor wenigen Wochen zog sie mit ihrer Familie und den Samtpfoten vom ehemaligen Standort in Jonsdorf nach Zittau-Pethau um. Grund dafür war, dass im Kurort laut dem geltenden Bebauungsplan eine gewerbliche Tierpension nicht erlaubt war. Im neuen Domizil in Pethau leben momentan etwa 35 Katzen, zehn von ihnen auf Pension. Den anderen Schnurrern bietet Annegret Kühnemann sozusagen Asyl. Fundtiere – teils verletzt oder in jämmerlichem Zustand – werden von ihr aufgepäppelt. Dabei gibt es schöne und traurige Erlebnisse. Die vier Wochen alten Katzenbabys, die aus einem alten Schuppen in Hainewalde gerettet wurden, bekamen rund um die Uhr ihr Fläschchen. Nun haben es die kleinen Racker geschafft.

Ein anderes winziges Fellknäuel dagegen – aufgefunden beim Kaufland Zittau in der Christian-Keimann-Straße – trat den Weg in den Katzenhimmel an. Zu schlecht waren seine Überlebenschancen. „Für unsere Fundtiere suchen wir dringend Katzenfreunde, die ihnen ein neues Zuhause geben möchten“, sagt die Pensionsbetreiberin, die im Urlaubs- oder Krankheitsfall sogar einen Heimservice anbietet. Katzen werden dann in ihrem gewohnten Umfeld betreut, mit Futter versorgt und im Bedarfsfall tierärztlich versorgt. Ein kleines bisschen Luft gibt es im Moment noch für den Monat August für Betreuungskapazitäten. Der Monat Juli dagegen war ausgebucht.

Beim Verein „Katzen in Not“ Zittau ist die Mobiltelefonnummer gar nicht mehr vergeben. Im Vorjahr gab die Betreiberin aus gesundheitlichen Gründen auf. Zwar wurde eine Nachfolgerin gefunden. Die jedoch hätte die behördlichen Auflagen nicht mehr erfüllt. Der Verein ist noch nicht aufgelöst. „Katzen in Not“ existiert jedoch nur auf dem Papier. Die Tiere sind mittlerweile anderweitig untergebracht, bestätigen Pensionseinrichtungen aus der Region gegenüber der SZ.

Bei der Katzenpension „Purzel“ in Löbau herrscht derweil Hochbetrieb. Täglich werden hier 20 bis 25 Katzen in Urlaubs- oder Krankheitszeiten betreut. „Angefangen haben wir vor 16 Jahren mit einer Katze“, erzählt Peter Stiebitz-Woid. Mittlerweile sind sieben Zimmer für die Betreuung der Stubentiger eingerichtet und in den Sommermonaten ausgelastet. Auf 26 Jahre Erfahrung mit Hund und Katz bringt es Rosemarie Oehmichen. So lange betreibt die Tierfreundin ihre Pension in Eibau bereits. 300 Quadratmeter Platz haben hier die Katzen, die Gasthunde leben mit im Haushalt und können einen großen Garten zum Spielen nutzen. Selbst im Auto werden sie kutschiert.

„Werbung brauche ich eigentlich keine“, lacht Rosemarie Oehmichen. Sie ist das ganze Jahr über immer sehr gut belegt. Sechs bis sieben Hunde und zehn Katzen werden in ihrer Pension betreut. Ihre Erfahrung: Es gibt zwischen Löbau und Zittau mehr Katzen- als Hundepensionen.

Für Bello und Co. sind das vier Standorte in Neugersdorf, Löbau, dem Tierheim Bischdorf und ihre Einrichtung. „Früher gab es auch in Zittau ein solches Angebot“, erinnert sie sich. Die Hundepension gab nach dem Hochwasser auf und schloss die Pforten.

