Wohin mit der Questenbergschule? Am Mittwoch entscheidet der Stadtrat, wo die nächsten 50 Jahre Kinder aus dem Stadtteil lernen werden.

Höroldtstraße 3, zuletzt als Autowerkstatt genutzt: Hier könnte die Questenbergschule herziehen. © Claudia Hübschmann

Die Tagesordnung der Stadtratssitzung ist mit 32 Punkten sehr voll. Unter Punkt 18 steht: „Standortentscheidung zum Neubau einer dreizügigen Grundschule mit Bau einer Einfeldturnhalle und Freiflächengestaltung in Meißen links der Elbe.“ Dahinter verbirgt sich die Frage, ob die Questenbergschule an ihrem jetzigen Standort bleiben und durch einen Anbau von Zwei- auf Dreizügigkeit erweitert werden soll. Oder ob sie hinunter ins Tal an die Höroldtstraße verlegt werden soll. Dort befindet sich das Gelände einer ehemaligen Autoreparaturwerkstatt (siehe Foto), das zur Schule umgebaut werden könnte.

Allerdings gehört die Höroldtstraße 3 der Stadt nicht, weshalb im Tagesordnungspunkt 12 deren Kauf vorgesehen ist. Diese Tatsache hat Falk Werner Orgus, den Vorsitzenden der CDU-Fraktion im Stadtrat, bewogen, sich in einem Schreiben an Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) zu wenden. Er schlägt vor, die Tagesordnungspunkte 12 und 18 zu tauschen. Denn die CDU-Fraktion sieht das Problem, „dass über den Erwerb der Flurstücke an der Höroldtstraße 3 nicht befunden werden sollte, bevor der Schulstandort geklärt ist. Fiele die Abstimmung zugunsten des Standortes Questenberger Weg aus, wovon die CDU-Fraktion ausgeht, bestünde nochmals Diskussionsbedarf über das Ob des Erwerbes von neuem Grundvermögen an dieser Stelle und zu diesem Preis.“

Dabei hatte der Stadtrat schon am 2. November vergangenen Jahres dem Ankauf des Grundstücks für einen Preis von 200 000 Euro zuzüglich Grunderwerbsnebenkosten zugestimmt, was alles in allem 210 000 Euro macht. Allerdings hatten Stadträte gefordert, dass ein Altlastengutachten erstellt wird, handelt es sich doch bei dem Grundstück um eine ehemalige Autoreparaturwerkstatt. Das Gutachten liegt nun vor – allerdings scheint es keine Mehrkosten für eine eventuelle Entgiftung des Geländes auszuweisen, denn in der Beschlussvorlage wird unverändert der Kaufpreis von 210 000 Euro genannt.

In einem Brief an Stadträte erklärte Walter Hannot vom CDU-Stadtverband: „Die Grundstücke Höroldtstraße sollen offensichtlich um jeden Preis gekauft werden. Kennt jemand das Altlastengutachten? Es ist so ,gut‘, dass die Belastung keinen Einfluss auf den bereits feststehenden Kaufpreis hat. Warum wird erst über den Kauf entschieden, und erst danach darüber, ob die Questenbergschule dorthin verlagert wird?

Hier soll offensichtlich um jeden Preis ein Grundstück gekauft werden, dessen Nutzen für die Stadt aber keinesfalls zum Zeitpunkt der Kaufentscheidung eindeutig ist. Eindeutig ist hingegen das außergewöhnliche Engagement von Herrn Lassotta und dem OB.“ Auf die Frage, ob der Oberbürgermeister dem Ansinnen auf Änderung der Tagesordnung stattgegeben hat, erklärte Stadtsprecherin Katharina Reso: „Die Änderungswünsche muss Herr Orgus direkt vor Beginn in der Sitzung beantragen.“

Nach vorliegenden Prognosen wird die Zahl der Kinder an der Questenbergschule um rund ein Drittel auf 336 in drei Zügen der Klassen 1 bis 4 ansteigen. Die Stadträte müssen entscheiden, wo diese Kinder künftig zur Schule gehen werden. Eine Entscheidung, die etwa eine Reichweite eines halben Jahrhunderts hat. Abzuwägen sind dabei die beiden Standorte. Die Questenbergschule liegt zentral im Einzugsgebiet, von einer Grünanlage umschlossen und bietet optimale Licht- und Luftverhältnisse. Zudem gibt es auf dem Schulgelände keine Beeinträchtigung durch Verkehr.

Es handelt sich um einen historisch gewachsenen Schulstandort, für den zudem 2015 mit Stadtgeldern eine Planung für eine zweizügige Grundschule entwickelt worden ist. Es ist ein als Schule geplantes Gebäude ohne jegliches Altlastenrisiko vorhanden, womit das Kriterium des europäischen Förderprogrammes Efre, dass 50 Prozent Altbausubstanz vorhanden sein müssen, erfüllt wird. Ein Erweiterungsbau lässt sich auf dem Gelände kostengünstig errichten. Die Höroldtstraße ist von drei Seiten von öffentlichen Straßen umschlossen, liegt zwischen Kita und Wohnbauten, ein alter Mühlgraben verläuft über das Grundstück, auf dem eine Industrie-Immobilie steht.

Würde die Schule hierher ziehen, dann würde das zu einer erheblichen Verschlechterung der Bedingungen für die Kinder führen. Darüber haben die Stadträte zu befinden.

