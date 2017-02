Wohin mit der Landebahn? Die Planer des Industrieparks könnten sich eine Verlegung der Graslandebahn vorstellen. Das ist Unsinn, sagt Betreiber Bothur.

Die Landebahn auf dem Großenhainer Flugplatz. © Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Die 765 Meter lange Graslandebahn auf dem Großenhainer Flugplatz wäre zu retten. Das jedenfalls sagt Planer Ansgar Kaup, der für den Freistaat Sachsen am Reißbrett den Industriepark Flugplatz vorbereitet. Die Graslandebahn läge am günstigsten längs an die B 98 angeschmiegt. Er habe auch untersucht, ob man die Graslandebahn etwas zur jetzigen Position drehen könne, aber da – das monierte Stadtrat Michael Preibisch – gehe zu viel mögliche Gewerbefläche verloren.

Die Graslandebahn zu erhalten sieht der Planer als Kompromiss, falls es doch irgendwann einen Investor gebe, der eine Luftanbindung haben möchte. Die Betonlandebahn dagegen soll komplett für eine Industrieansiedlung genutzt werden können. Auf dieses Stichwort sprang Flugplatzbetreiber Wolfgang Bothur allerdings gleich an. Er bezeichnete die Verlegung der Graslandebahn in der letzten Stadtratssitzung als „kompletten Unsinn“, weil das einem Genehmigungsverfahren für eine neue Landebahn gleichkäme – in Deutschland sei das faktisch nicht mehr umsetzbar.

Sein eigentlicher Unmut rührt allerdings aus seiner Begegnung mit dem Freistaat her. Bothur muss die Start- und Landebahn komplett neu kennzeichnen lassen – die Sanierung der Markierungen ist vorgeschrieben. Kosten: 50 000 Euro. Das bezahlt auch die Flugplatzbetreibergesellschaft nicht mal einfach so aus der Tasche. Denn der Großenhainer Platz ist der Einzige in ganz Sachsen, der keine Steuergeschenke, sprich Zuschüsse vom Freistaat Sachsen, erhält.

Mit Vermietung und Verpachtung von Hallen und Flächen, Veranstaltungen und der Gaststätte „Richthofens“ versucht Wolfgang Bothur, den Platz deshalb bezahlbar zu halten. Deswegen hatte Wolfgang Bothur gehofft, dass der Freistaat den Großenhainern entgegenkommen würde, die 50 000 Euro aufzubringen. Nicht geschenkt, der Unternehmer hatte eine Idee. Er wollte etwa ein Drittel der knapp drei Kilometer langen Landebahn aufgeben und der Baywa als Lagerfläche zur Verfügung stellen. Die Piloten hätte das nicht beeinträchtigt. Der Freistaat fand die Idee toll, so toll, dass der Freistaat ab 1. April 2017 ein Drittel der Landebahn gekündigt hat, um die Fläche selbst zu nutzen.

Auf rund tausend Meter Betonlandefläche soll kerosinverseuchte Erde lagern. Vielleicht wird auf dem Rollfeld sogar die Bodenbehandlungsanlage aufgebaut. Die soll bis 2021 laufen. Der Freistaat spart so locker an die 300 000 Euro für eine eigene Lagerfläche. Und Wolfgang Bothur sitzt immer noch auf den 50 000 Euro Kosten.

