Wohin mit den vielen Äpfeln? Auf der Obstallee in Rammenau und in den Gärten wird massenhaft geerntet. Verfallen muss nichts.

Auf den Ästen der Apfelbäume auf der Rammenauer Kirschallee hängt massenweise Obst. Wer mag, kann die Äpfel jederzeit kostenlos ernten oder auflesen. Gerade ist Hochsaison. © Steffen Unger

Die roten und grünen Äpfel drängen sich dicht an dicht auf den Ästen. Manche biegen sich schon tief unter ihrer schweren Last. Knackig und gesund sehen diese Äpfel aus, richtig appetitlich. Würmer sind kaum hineingekrochen und faule Stellen gibt’s nur wenige. In der Rammenauer Kirschallee, die sich hinter dem Barockschloss und den Rammenauer Teichen über ein paar hundert Meter zieht, gedeihen die Äpfel derzeit prächtig und massenhaft. Sie dürfen gerne geerntet werden.

Rund 160 Obstbäume wachsen hier insgesamt. Den Großteil machen die Kirschbäume aus, doch auch gut 50 Apfelbäume stehen auf der Wiese. Die Gemeinde ließ sie allesamt vor rund zehn Jahren anpflanzen, weil es eine Obstallee an gleicher Stelle früher schon einmal gab, sagt Rammenaus Bürgermeisterin Hiltrud Snelinski. Die Gemeinde hatte das Land zuvor aus privater Hand erworben. „Wer vorbeikommt, darf jederzeit und kostenfrei ernten“, sagt die Bürgermeisterin. Großen Aufwand muss man nicht betreiben. Kiloweise liegen Äpfel auf dem Boden. Mühelos kann das Obst auch direkt vom Ast gepflückt werden, denn sehr hoch sind die Bäume in der Allee nicht. „Wer dennoch eine Leiter anstellt, sollte bitte vorsichtig sein, um Schäden an Bäumen zu vermeiden“, sagt Hiltrud Snelinski. „Wir bitten auch, keinesfalls mit dem Auto in die Allee zu fahren.“

Gut zum Saftpressen

Viele verschiedene Apfelsorten wachsen in der Rammenauer Allee. Es gibt süße, saure, saftige und herbe Äpfel. Bestens geeignet für den Genuss pur, für Kuchen oder Apfelmus. Wie ein SZ-Leser schreibt, habe er allein aus aufgesammelten Äpfeln neun Kilogramm Apfelmus gekocht. Andere Äpfel habe er stückweise blanchiert und beutelweise eingefroren. Damit das Enkelkind übers ganze Jahr gesund und vitaminreich naschen kann, heißt es in seiner Mail an die Redaktion. „Es wäre doch schade drum, wenn die Äpfel umkommen“, schreibt er. Er will sich noch einmal Nachschub holen.

Prima eignen sich die Äpfel von der Allee oder aus dem heimischen Garten aber auch zum Saftpressen. Wer keine eigene Presse daheim hat, kann gepflückte oder aufgelesene Äpfel oder Birnen in die Keltereien der Region bringen. Das kostet nichts und vermeidet, dass all das gute Obst verfällt. Wie die Annahme funktioniert und was Sie dafür bekommen, lesen Sie im Infokasten gleich daneben.

