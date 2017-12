Wohin mit den leeren Flaschen? Anfang des Jahres werden Glascontainer getauscht. Ausgerechnet zu der Zeit, zu der das meiste Leergut anfällt.

In Wachau werden kurz nach dem Jahreswechsel die Glascontainer ausgetauscht. Führt das zu Problemen?

Wachau. Wachauer, die sich in diesen Tagen gedanklich auf Silvester vorbereiten und eventuell sogar zu einer Party einladen, sollten nicht allzu viele Getränke einplanen. Nicht weil zuviel Alkohol schadet, sondern weil sie Platzprobleme bekommen könnten.

Denn nach dem Aufräumen an Neujahr kann es diesmal durchaus sein, dass sie nicht wissen, wohin mit dem ganzen Leergut. Ab in den Glascontainer, das funktioniert diesmal nicht überall. Denn es könnte sein, dass für ein bis zwei Tage keine derartigen Container an den bekannten Stellen in der Gemeinde zu finden sind. Gerade an den Tagen wo die Glasbehälter meist überquellen. „Grund ist ein Wechsel der Entsorgungsfirmen“, teilte der Wachauer Bürgermeister Veit Künzelmann (CDU) mit. Ab 1. Januar 2018 erfolgt die Entsorgung des Altglases durch die Firma Bruno Halke & Sohn. „Die Dualen Systeme schreiben diese Leistung mit dreijähriger Vertragslaufzeit regelmäßig aus. Deshalb dieser Wechsel.“

An den Containerplätzen der Gemeinde Wachau werden deshalb die Container am 2. Januar ausgetauscht. Der Abtransport der alten Behälter und das Neuaufstellen der neuen würden zwar grundsätzlich aufeinander abgestimmt. „Es kann jedoch an einigen Containerplätzen zu ungünstigen Überschneidungen kommen, so dass eventuell für ein bis zwei Tage keine Container an den gewohnten Plätzen vorzufinden sind.“ Wer jetzt denkt, dann stell ich meine leeren Flaschen einfach an den Containerplatz, die Müllerfahrer werden sie schon in die Behälter werfen, liegt falsch. „Bitte hinterlassen Sie Ihr Altglas in so einem Fall nicht am Standort, sondern werfen dieses zu einem späteren Zeitpunkt in die neuen Container ein“, sagt der Bürgermeister. Denn der Anblick herumliegender Glasflaschen ist nicht nur für die unmittelbaren Anwohner schwer zu ertragen.

Also, der erste gute Vorsatz fürs neue Jahr oder die Silvesterfeier: Diesmal weniger trinken oder die leeren Flaschen bunkern bis die Container stehen. (SZ/td)

