Wohin mit dem Weihnachtsbaum? Wer nach dem Fest seinen Baum loswerden will, dem stehen verschiedene Optionen zur Verfügung.

Damit der Weihnachtsbaum nicht einfach auf der Straße landet, wie hier in Pirna vergangenes Jahr, gibt es verschiedene Sammelpunkte für die Bäume. © Archivfoto: Marko Förster

Nach Neujahr fliegt der Weihnachtsbaum traditionell aus vielen Wohnzimmern. Kostenlos wird man die Bäume auf einem Wertstoffhof des Zweckverbands Abfallwirtschaft Oberes Elbtal (ZAOE) los. Sie werden im Januar zu den entsprechenden Öffnungszeiten entgegen genommen. Wem das zu aufwendig ist, der kann die Tanne auch in der Biotonne entsorgen. Allerdings muss sie dafür zerkleinert werden. Der ZAOE bietet noch eine dritte Möglichkeit im ländlichen Raum an. Der Verband sammelt nach dem Jahreswechsel Weihnachtsbäume unentgeltlich in der Region ein. Es gibt in so gut wie jeder Kommune einen oder mehrere Sammelplätze. Die Termine sind im Abfallkalender veröffentlicht. Grundsätzlich muss zuvor der gesamte Baumbehang entfernt werden. Weihnachtsgestecke gehören aufgrund des hohen Anteils an nichtkompostierbaren Bestandteilen in den Restabfallbehälter. (SZ)

