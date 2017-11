Wohin mit dem Wasser aus der Biathlonarena? Die Anlage liegt im Schutzgebiet für Trinkwasser. Das macht den Betreibern das Leben schwer. Unnötig, findet der Rathauschef.

Die Biathlonarena im Zinnwalder Hofmannsloch liegt in einem Trinkwasserschutzgebiet. © Archivfoto/Frank Baldauf

Der Altenberger Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler) bringt eine Lösung ins Gespräch, wie die Biathlonarena im Zinnwalder Hofmannsloch aus dem Trinkwasserschutzgebiet ausgegliedert werden könnte. Das behindert nämlich die Stadt bei Investitionen und den SSV Altenberg sowie den Förderverein Biathlon Osterzgebirge bei Großveranstaltungen.

Um Kunstschnee produzieren zu können, wird Brauchwasser, das sich im Wüsten Teich unterhalb der Sportanlage sammelt, in die Biathlonarena gepumpt. Dort erfährt es nach Rolf Heinemann, dem Vorsitzenden des Fördervereins, sogar eine Veredelung. Aus dem Brauchwasser wird Kunstschnee, der dann bei Tauwetter schmilzt und über den Neugraben ins Trinkwassersystem Galgenteich abfließt. Weil dann daraus mit dem anderen Regen- und Schmelzwasser aus dem Kahleberggebiet Trinkwasser gewonnen wird, unterliegt auch die Biathlonarena strengen Auflagen. Im normalen Trainingsbetrieb sei das noch irgendwie lösbar, so Heinemann. Vor große Schwierigkeiten stellt das die Organisatoren aber bei Großveranstaltungen. Transporte mit Fahrzeugen seien erforderlich, ebenso müsse die Abwasserentsorgung gewährleistet sein. Investitionen – und sei es in Toiletten – müssen immer doppelt und dreifach gesichert sein, damit nichts in den Boden eindringen kann, was die Rohwasserqualität negativ beeinflusst.

Deshalb schlägt Kirsten vor, das abfließende Wasser wieder in den Wüsten Teich zu leiten. „Damit wären wir mit der Biathlonanlage raus aus dem Trinkwasserbereich.“ Zu klären wäre mit der Landestalsperrenverwaltung, ob diese Mengen aus dem Bereich für die Trinkwassergewinnung im oberen Osterzgebirge entscheidend seien. Kirsten bezweifelt das.

