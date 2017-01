Wohin mit dem Schnee? Die Beschwerden häufen sich. In den Nebenstraßen liegen Berge von Schnee. Doch es gibt Prioritäten bei der Beräumung.

In der Goethestraße sind kleine Rodelberge aus dem Schnee von der Straße und den Gehwegen entstanden. Fürs Parken der Autos bleibt da kaum noch Platz. © André Braun

Die Goethestraße ist ein Beispiel von vielen. An den Straßenrändern türmen sich die Schneeberge. Die Anwohner wissen nicht, wo sie ihr Auto abstellen sollen. Sie hatten gehofft, dass die Stadt den Schnee auf freie Plätze abtransportieren lässt. Jetzt, wo kein neuer Niederschlag mehr falle, müsse ja nicht mehr geräumt werden. Deshalb könnte der Bauhof diese Arbeiten übernehmen. Doch das kann er nicht.

Die Bauhofmitarbeiter zurzeit in den Harthaer Ortsteilen wie in Kieselbach, Gersdorf und Seifersdorf im Einsatz. „Hier hatten die großen Entsorgungsfahrzeuge Probleme, die Straße zu passieren. Sie waren wegen der Massen von Schnee teilweise nicht befahrbar“, so Bauamtsleiter Ronald Fischer. Deshalb sei es in den vergangenen Tagen Schwerpunkt gewesen, diese Bereiche zu beräumen. Die Entsorgung müsse gesichert werden, so der Bauamtsleiter. Wichtig sei auch, dass die Straßen so geräumt sind, dass die Rettungsfahrzeuge einen Weg haben. „Wir versuchen, parallel zu arbeiten und so viel wie möglich Schnee zu räumen. Doch es gibt Grenzen, personell und technisch“, sagte Fischer.

Auch im Stadtgebiet beginnen die Mitarbeiter des Bauhofes an sogenannten neuralgischen Punkten mit dem Abfahren von Schnee. Das betraf zum Beispiel die Damaschkestraße. Hier konnte der Schnee in Absprache mit der EWG auf deren Wiesen transportiert werden.

„Den Einsatz von Fremdfirmen können wir uns als Stadt nicht leisten, denn das wird richtig teuer“, so der Bauamtsleiter. Man müsse den Winterdienst mit den Kräften des Bauhofes schaffen.

Fällt neuer Schnee, gibt es eine Prioritätenliste, in welcher Reihenfolge die kommunalen Straßen geräumt werden. Zuerst sind es die Gewerbegebiete, die Zufahrtsstraßen und die Straßen, auf denen die Schulbusse fahren. Nach den Haupt- kommen die Anwohnerstraßen. Auch beim Salzen gibt es Abstufungen. Während zum Beispiel die Karl-Marx-Straße und die Pestalozzistraße etwas mehr Salz abbekommen, ist es in den Nebenstraßen weniger.

Auf das Räumen der Kreis-, Bundes- und Staatsstraßen hat die Stadt keinen Einfluss. Das liegt in der Verantwortung des Landkreises Mittelsachsen.

