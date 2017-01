Wohin mit dem Schnee? Kamenz befreit sich langsam von der weißen Decke. Einige Methoden werden allerdings kritisiert.

Es gibt einiges zu tun: Thomas Ssuschke von der Behindertenwerkstatt Panschwitz-Kuckau schippt mit seinen Mitarbeitern Schnee von der Bautzner Straße in Kamenz in einen Anhänger. So gibt es wieder mehr Parkmöglichkeiten, auch für die Klosterbäckerei auf der anderen Seite der Straße. © Matthias Schumann

Neuer Schnee soll nicht mehr fallen. Doch die weiße Decke bleibt Kamenz erhalten. SZ-Wetterexperte Jens Tischer sagt für die kommende Woche bei Temperaturen zwischen -3 und +2 Grad den Wechsel von Hochnebel und Sonnenschein voraus. „Idealer kann der Winter in der Region kaum verlaufen“, sagt er.

Die Händler auf der Bautzner Straße in Kamenz stellen sich darauf ein und beseitigten jetzt erst einmal die Überbleibsel des letzten Schneetreibens. Sie schippten am Freitag in Eigeninitiative den Schnee von den Parkplätzen an der Bautzner Straße im Bereich des Testshops. Mitarbeiter der Behindertenwerkstatt Panschwitz-Kuckau stellten die Technik zur Verfügung und brachten den Schnee aus der Stadt.

Salz auf den Fußwegen?

Damit ist ein großer Teil der Arbeit in Kamenz inzwischen erledigt. Die Straßen sind frei, und viele Fußwege waren schon am Montag zum größten Teil geräumt. Und doch stoßen manche Methoden, den Schnee aus dem Weg zu räumen, durchaus auf Unverständnis. Die Seniorin Bärbel Unger hat sich schon Anfang der Woche auf den Weg in die Redaktion gemacht, um eine Sache zu kritisieren, die ihr aufgefallen ist. Die Kamenzerin ist überzeugt davon, dass einige Grundstückseigentümer in der Innenstadt ihre Fußwege mit Salz streuen. Der Vorteil liegt auf der Hand: Der Schnee ist schnell weg und kommt auch so schnell nicht wieder. „Ich finde das aber nicht in Ordnung“, sagt Bärbel Unger. „Der Schnee wird pampig durch das Salz und das Wasser läuft in die Schuhe.“ Die Beobachtung der Kamenzerin hat einige Sprengkraft.

Fußgängerwege dürfen in der Lessingstadt nämlich weder mit Salz noch mit anderen auftauenden Mitteln behandelt werden. „Dies wurde spätestens mit der Straßenreinigungssatzung 1995 beschlossen“, sagt Stadtsprecher Thomas Käppler. Die Gründe sind vielfältig. Streusalz kann Bäume und Sträucher beschädigen. Tiere bekommen wunde Pfoten, und auch Schuhe und Beton werden angegriffen.

Strafe bis zu 500 Euro

Die Stadt kann ein Bußgeld verhängen, wenn sie feststellt, dass Salz auf Fußwegen gestreut wurde. „Verstöße können mit einer Geldbuße von bis zu 500 EUR geahndet werden“, sagt Thomas Käppler. Die Stadt hat allerdings bisher noch keinen Grundstückseigentümer wegen des Streuens von Salz belangt. „Das ist schwierig, vor allem muss man den „Täter“ auf frischer Tat erwischen“, sagt der Stadtsprecher. Die Stadt könnte auch auf Anzeigen von Bürgern reagieren. „Anzeigen sind uns aber bisher nicht bekannt.“ Die Straßenreinigungssatzung schreibt vor, wie ein Fußweg geräumt werden soll. Die Grundstücksbesitzer müssen demnach eine Gasse von 1,50 Meter Breite freischieben. Das Bestreuen mit Splitt und Sand ist erlaubt. Werktags 7 Uhr und sonntags 8.30 Uhr soll der Schnee weg sein. „Wenn tagsüber Schnee fällt oder Schnee- beziehungsweise Eisglätte auftritt, ist nach Möglichkeit unverzüglich, zu räumen und zu streuen“, sagt Thomas Käppler von der Stadtverwaltung. Es sind aber nicht nur Grundstücksbesitzer verpflichtet, Schnee auf den Fußwegen zu schieben. Mieter und Pächter sind ebenfalls dazu angehalten, die Fußwege zu räumen.

SZ-Leser Torsten Lehmann hätte auf diese Regel gern zurückgegriffen. Der Kamenzer war am Dienstag im Kaufland an der Willy-Muhle-Straße einkaufen und wollte zu Fuß nach Hause gehen. Das war aber gar nicht so leicht. Denn der Fußweg an der Hohen Straße war überhaupt nicht geräumt. „Da gab es nur einen schmalen Trampelpfad, den andere vor mir schon niedergetreten hatten“, sagt der Leser. Er wundert sich darüber. „Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet zu schieben. Warum dann nicht auch das Kaufland?“ Die SZ ging der Frage nach. Der Hausleiter verweist an die Pressestelle. Und die Verantwortlichen in der Konzernzentrale in Neckarsulm können nur bedingt Auskunft geben. „Wir können Ihnen mitteilen, dass das von Ihnen benannte Grundstück sich nicht in unserem Eigentum befindet und für uns somit keine Verkehrssicherungspflicht besteht“, sagt Sprecherin Christine Axtmann. Die Stadt Kamenz kann ebenfalls nicht weiterhelfen. Kann es also sein, dass sich für dieses Stück Fußweg einfach niemand zuständig fühlt?

Respekt vor der Arbeit

Viele Grundstücksbesitzer machen aber auch alles richtig und trotzdem wird ihre Arbeit nicht gewürdigt. Eine Hausbesitzerin an der Bautzner Straße meldete sich ebenfalls bei der SZ. Die Kamenzerin bezahlt von ihrer geringen Rente ein Unternehmen, das sich um das Räumen des Fußwegs kümmert, weil sie es nicht mehr kann. Doch dann kommen Anwohner, die ihr Auto am Gehweg parken und schieben den Schnee vom Dach gedankenlos auf den Fußweg, wie am Montag geschehen. „Ich stehe ganz allein da“, sagt die Frau. „Ich musste einen Nachbarn bitten, den Schnee wegzuschieben.“ Sie hofft auf mehr Respekt gegenüber der Arbeit anderer Leute.

zur Startseite