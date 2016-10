Wohin mit dem Geburtstagsgeld? Zu seinem 60. hat Bernd Lange Spenden bekommen, eine stattliche Summe. Jetzt sagt er, was damit passiert.

Der Görlitzer Landrat Bernd Lange: Zu seinem runden Geburtstag gab es nicht nur Glückwünsche, sondern auch Spenden. © nikolaischmidt.de

Manches ist noch nicht geklärt. Wie etwa dieses: Darf der Landrat einen Baum, ein Buch und einen Blumenstrauß als Geschenk annehmen? Bernd Lange weiß es noch nicht, die Entscheidung steht noch aus. Spenden, der Landkreis und der Landrat – dieses Thema stand jetzt während der jüngsten Kreistagssitzung auf der Tagesordnung. Laut Sächsischer Gemeindeordnung darf der Kreis durchaus Spenden entgegennehmen. Und natürlich auch weitergeben, an Dritte.

Nur der Landrat und seine Beigeordneten dürfen allerdings die Gelder annehmen, außerdem muss der Kreistag dann in öffentlicher Sitzung darüber entscheiden, wie diese verteilt werden. Der 60. Geburtstag des Landrates animierte offenbar einige Spender. Zwischen dem 8. März und dem 27. Mai dieses Jahres kamen fast 5400 Euro zusammen, von Firmen, Vereinen, Institutionen, Kommunen und Privatpersonen. Thomas Gampe, Beigeordneter des Landrates und kreislicher Finanzexperte, befürwortete es, das Geld entgegenzunehmen. Während der jüngsten Kreistagssitzung erklärte er dann auch, welche Summe wohin fließen soll. Das „Geburtstagsgeld“ des Landrates geht demnach, auf dessen Wunsch hin, an die Stiftung „Kunst und Kultur in der Oberlausitz“ und an die Kreismusikschule Dreiländereck. Zudem gibt es Geld für das Kreisforstamt. Die werden dem Wolfsbüro zur Verfügung gestellt. Der Gesamtbetrag an Spenden beläuft sich auf 1230 Euro. Für die Suche nach Wölfen, das Wolfsmonitoring, sind allerdings nur 30 Euro vorgesehen. Der Großteil der Summe, 1200 Euro, fließen in die Organisation des siebenten Wolfstages.

Der Landkreis schaut auch über den Tellerrand. Für die Opfer des Erdbebens in Mittelitalien wird ebenfalls gespendet. Die Kreisverwaltung hat deshalb gemeinsam mit der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien eine Aktion ins Leben gerufen. Bis Ende September gingen auf das Spendenkonto über 3200 Euro ein. Die Kreistagsmitglieder befürworten diese Art der Verteilung der Spendengelder. Mit großer Mehrheit, 68 Ja- und zwei Nein-Stimmen gaben sie grünes Licht. Zwei Kreistagsmitglieder enthielten sich.

