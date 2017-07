Wohin mit Bautzens neuer Grundschule? Die Stadtverwaltung bevorzugt den Standort an der Löbauer Straße. Doch es gibt Alternativen.

In Bautzen wird eine neue Grundschule gebraucht. © dpa/Arno Burgi

Es ist kein Problem, sondern ein Privileg. Weil es immer mehr Kinder in der Stadt gibt, wird jetzt eine weitere Grundschule gebraucht. Doch auch schöne Aufgaben sind Arbeit. Die Verwaltung muss jetzt einen geeigneten Standort finden und das möglichst schnell. Bautzens Oberbürgermeister Alexander Ahrens (SPD) würde die neue Schule gern im Jahr 2019/2020 in Betrieb nehmen. Einen ersten Vorschlag hat die Stadt gemacht. Doch weil nicht alle Bautzener Stadträte mit dieser Wahl einverstanden sind, fordert die Verwaltung die Stadträte nun auf, bis zum 16. August Vorschläge einzureichen.

Wo soll die Grundschule hin?







Die Ausgangssituation: Stadt bevorzugt Gebäude an der Löbauer Straße

Würde es nach Finanzbürgermeister Robert Böhmer gehen, dann wäre die Sache klar. Im ehemaligen Berufsschulzentrum an der Löbauer Straße könnten demnächst Grundschüler unterrichtet werden. Momentan wird das Haus als Ersatzstandort für Förderschüler aus Bischofswerda genutzt. Doch wenn diese 2018 das Haus verlassen, könnte der Umbau starten. Da das Gebäude dem Landkreis gehört, müsste die Stadt allerdings erst verhandeln, zu welchen Konditionen Bautzen das Haus nutzen darf. Befürworter, wie SPD-Stadtrat Roland Fleischer glauben, dass die Löbauer Straße eine schnelle und kostengünstige Variante wäre. „Außerdem ist die ehemalige Berufsschule gut mit Auto und Bus zu erreichen“, sagt Fleischer. Kritik kommt von der CDU-Fraktion. Der Vorschlag gefällt deshalb nicht, weil das Gebäude am Stadtrand und gleichzeitig nur fünf Minuten von der Max-Militzer-Grundschule entfernt liegt. „Auch befindet es sich nahe der B 6 und damit an einer der meist befahrenen Straßen Bautzens. Dies spricht nach unserer Auffassung nicht für einen Grundschulstandort“, so Fraktionschef Karsten Vogt.

Die Stadträte sind sich einig, dass die Suche nach einem geeigneten Standort für Bautzens fünfte Grundschule eine enorm wichtige Entscheidung ist. „Schließlich wird die Einrichtung für die nächsten Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte gebaut“, erklärt Vogt. Doch welcher Ort statt der Löbauer Straße geeignet wäre, darüber reden sie nur verhalten. Ein paar erste Vorschläge gibt es aber doch.

Alternative 1: Die freie Fläche am Ziegelwall im Zentrum der Stadt

Schon einmal hatte die Stadt die Fläche im Fokus. Damals ging es um den Standort für einen Kita-Neubau. Zuletzt wollte die Stadtverwaltung auf dem freien Areal am Ziegelwall Platz für Einfamilienhäuser schaffen. Für FDP-Stadtrat Mike Hauschild wäre das städtische Grundstück allerdings auch eine Option, wenn es um den Standort für die neue Grundschule geht. „Würden wir diese Fläche nehmen, hätten wir eine Schule in der Innenstadt“, sagt er. Für Grundschüler sei es wichtig, dass sie ab der zweiten Klasse allein zur Schule gehen können, erklärt der Stadtrat. „Deshalb ist die zentrale Lage so entscheidend“, sagt er. Auch fahren dort nicht viele Autos, was den Weg zur Schule sicherer macht.

Links zum Thema Kommentar: Die neue Schule muss schnell her

Alternative 2: Die Brache an der Peter-Jordan-Straße

Mit einer Schule an der Löbauer Straße könnte sich Linken-Stadträtin Angela Palm anfreunden – vor allem wegen der schnellen Umsetzung. Doch wenn auch ein Neubau möglich wäre, dann bevorzugt die Stadträtin das Grundstück an der PeterJordan-Straße. Die Perfecta-Brache nahe dem Bautzener Bahnhof sei deshalb günstig, weil es in diesem Teil der Stadt noch keine Grundschule gibt und sich eine Kindertagesstätte gleich gegenüber befindet. Auch bei der Verwaltung weiß man um das Potenzial der Fläche. Allerdings denkt Finanzbürgermeister Böhmer dort eher an einen weiteren Kita-Neubau. Da die alte Gießerei damals mit EU-Fördergeldern abgerissen wurde, darf das Areal eigentlich bis 2025 nicht bebaut werden. Doch bei Kitas und Schulen gibt es Ausnahmeregeln.

Alternative 3: Die Gagarin-Schule im Stadtteil Gesundbrunnen

Nach den Ferien lernen in der Gagarin-Schule im Stadtteil Gesundbrunnen die Fichte-Schüler. Doch wenn sie das Haus voraussichtlich im Oktober verlassen, steht es leer. Für Linken-Stadträtin Angela Palm könnte das Gebäude eine Übergangslösung sein. Sie stellt sich vor, dass man so die benachbarte Curie-Schule erweitern würde, bis Bautzens neue Grundschule steht.

Fazit: Zwei Favoriten und ein Wunsch nach mehr Analyse

Die kurze Umfrage unter Stadträten zeigt: Das Haus an der Löbauer Straße hat Befürworter, ebenso die Fläche an der Peter-Jordan-Straße. Doch einige Stadträte halten sich mit ihrem Urteil noch zurück. So fordert Steffen Tech vom Bautzener Bürgerbündnis: „Ich hoffe, dass die Verwaltung eine Liste möglicher Grundstücke zusammenstellt.“ Diese Auffassung teilt auch Claus Gruhl (Grüne). „Ich wünsche mir eine ergebnisoffene Suche nach der besten Lösung. Die Verwaltung sollte den Stadträten die Varianten vorlegen“, sagt er. Die CDU-Fraktion möchte zunächst Zahlen sehen. Sie fordert die Stadtverwaltung auf, die Verteilung der Schüler auf die einzelnen Stadtgebiete zu ermitteln. Erst nach dieser Analyse könne über die Standorte gesprochen werden. Auf ein Wort

zur Startseite