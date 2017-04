Wohin mit Arnsdorfs beliebten Kindersachenbasar? Ausgerechnet zum Jubiläum muss die Veranstaltung aus dem Kulturhaus raus. Nach einer Alternative wird fleißig gesucht.

Die organisierenden Eltern des Kindersachenbasars haben die Spendensumme in Höhe von 450,45 Euro an Kerstin Korch (li) von der Fischbacher Kita und Thessa Granzow (Mitte) vom Hort Arnsdorf übergeben. Der nächste Basar findet eventuell in der Plattenbauschule statt. © Thorsten Eckert

Nach dem letzten Kindersachenbasar im Fischbacher Kulturhaus konnten die veranstaltenden Eltern nur Positives berichten: Der Ansturm auf die Verkaufsstände war so groß wie nie, rund 400 Besucher strömten innerhalb weniger Stunden zu dem Basar und auch das alljährliche Parkplatz-Problem war endlich unter Kontrolle. Und: 450 Euro konnten wieder für die beiden Kindertagesstätten sowie für den Hort der Gemeinde gesammelt werden. Freudig blickten die Organisatoren deswegen bereits auf den kommenden Kindersachenbasar im Herbst. Denn dieser ist ein ganz Besonderer: Es ist nämlich bereits die zehnte Ausgabe der beliebten Veranstaltung.

Doch ausgerechnet zum Jubiläum hat die Eltern, die den Markt organisieren, eine traurige Nachricht aus der Arnsdorfer Verwaltung erreicht: Der Kindersachenbasar kann im Herbst nicht wie gewohnt im Fischbacher Kulturhaus stattfinden. „In diesem Zeitraum soll das Außengelände des Kulturhauses neu gestaltet werden“, berichtet Ute Frey vom Organisationsteam des Basars. Eine Maßnahme, die die Gemeinde Arnsdorf schon seit Längerem im Blick hat und eigentlich im vergangenen Jahr auf den Weg bringen wollte.

Doch fehlende Fördermittel machten Arnsdorf einen Strich durch die Rechnung. In diesem Jahr soll die Neugestaltung, bei der unter anderem 23 Parkplätze entstehen sollen, aber endlich kommen. 150 000 Euro hat die Gemeinde im Haushalt zunächst eingeplant, hofft aber auf 100 000 Euro Fördermittel von der Leader Region Westlausitz, die Projekte im ländlichen Raum unterstützt. Die Fischbacher wird es in jedem Fall freuen, dass die Außenanlage ihres Kulturhauses endlich verschönert werden soll. Doch für den Kindersachenbasar ist es eine schlechte Nachricht, denn größere Veranstaltungen dürfen während der Bauarbeiten im Kulturhaus nicht stattfinden. Aus Sicherheitsgründen.

Auf der Suche nach einer Alternative

Deswegen sind die Organisatoren nun gemeinsam mit der Gemeinde auf der Suche nach einer Alternative. Denn ausfallen soll der Kindersachenbasar auf keinen Fall – vor allem nicht zum Jubiläum! Derzeit sei nach Angaben von Ute Frey die alte Plattenbauschule an der Stolpener Straße im Gespräch. Gleichzeitig garantiert die Arnsdorferin aber, dass es sich dabei um eine Ausnahme handelt. Im Frühjahr des nächsten Jahres wollen die Veranstalter unbedingt in das Kulturhaus zurück.

Doch zum Abschluss noch ein paar gute Nachrichten: Die Organisatoren des Kindersachenbasars haben die Spendensummen an die drei Kindereinrichtungen der Gemeinde vor einigen Tagen übergeben. Der Hort möchte damit eine Rutsche an seinem Hang bauen lassen, die Kita am Karswald braucht ein neues Spielgerät für ihren Garten. Und auch die Fischbacher Kita hat schon Pläne für die 450 Euro. Diese sollen unter anderem in eine Sitzgruppe im Außenbereich fließen.

