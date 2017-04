Wohin kommt das neue Gerätehaus? Die Wehren Döbra und Milstrich bekommen ein gemeinsames Depot. Jetzt werden zwei Standorte untersucht.

Zwei Standorte sind derzeit für das neue Feuerwehrgerätehaus im Gespräch. Nach dem Vorliegen der Untersuchungsergebnisse, wird entschieden, wohin es gebaut wird. © Uwe Soeder

Es ist ein Dauerbrenner: Das neue Gerätehaus für die Wehren Döbra und Milstrich. Kein Wunder also, dass sich der Oßlinger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung wieder mit dem Thema beschäftigt hat. Der Vorschlag, einen Architektenwettbewerb für den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses auszuloben, den die Räte in der Februar-Sitzung ins Gespräch brachten, ist allerdings inzwischen vom Tisch. Denn nachdem sich die Gemeindeverwaltung kundig gemacht hatte, stand fest, dass es sich bei besagtem Wettbewerb um ein recht aufwendiges Verfahren handelt, welches zudem mit zusätzlichen Kosten verbunden ist. Das teilte Bürgermeister Siegfried Gersdorf den Räten mit.

Deshalb stand der Grundsatzbeschluss zur Standortuntersuchung, den der Gemeinderat eigentlich im Februar schon fassen sollte, jetzt wieder auf der Tagesordnung. Denn zwei Standorte sind im Gespräch. Nach dem Vorliegen der Untersuchungsergebnisse, soll dann entschieden werden, wohin das neue Gerätehaus gebaut wird. Johannes Nitzsche (Bündnis Arbeit, Familie, Vaterland) wollte wissen, warum man überhaupt zwei Standorte untersucht und wollte wissen, welche Meinung die Wehrleitung zu den Standorten hat. Der Bürgermeister erklärte, dass bei einem Ranking die zwei Grundstücke annähernd gleich gut abschnitten.

Beide Standorte haben aber unterschiedliche Standortvor- und -nachteile. Favorisiert werde das Areal zwischen Milstrich und Döbra. Das Gelände unmittelbar neben der früheren Mühle in Milstrich wolle man als Alternative prüfen. Falls auf dem favorisierten Grundstück kein Baurecht hergestellt werden kann, der Baugrund oder die Inanspruchnahme der Fläche erhebliche Ausgleichsmaßnahmen erforderlich macht oder aus anderen Gründen nicht gebaut werden kann. Auch die Baukosten könnten erheblich voneinander abweichen. Dann wäre das gemeindeeigene Grundstück neben der ehemaligen Mühle ggf. eine Alternative. Die parallel laufende Untersuchung beider Grundstücke ist kostengünstiger und ermöglicht überhaupt einen Vergleich.

Der zweite stellvertretende Gemeindewehrleiter, Matthias Kunze, betonte, dass die Feuerwehr den Standort zwischen Milstrich und Döbra bevorzuge, weil er sowohl von den Milstricher als auch Döbraer Kameraden schnell zu erreichen ist. Dies würde auch die Bereitschaft zur Dienstteilnahme erhöhen. Allerdings, darauf wies der Bürgermeister hin, befinde sich dieses Grundstück im Außenbereich. Die Verwaltung hofft, dass dort Baurecht für das Depot hergestellt werden kann, ohne einen Bebauungsplan aufstellen zu müssen. Der würde nämlich auch Zeit in Anspruch nehmen und zusätzliche Kosten verursachen.

Der Gemeinderat votierte schließlich mehrheitlich für die Untersuchung beider Standorte. Die Bodenuntersuchung wurde inzwischen bereits durchgeführt. Allerdings vorerst nur die Voruntersuchung, die Hauptuntersuchung wird erst nach der endgültigen Standortentscheidung - und dann nur für das betreffende Grundstück - erfolgen. Mit der Untersuchung hinsichtlich der bauplanungsrechtlichen, städtebaulichen und den anderen Aspekten, wird ein Wittichenauer Bauplanungsbüro beauftragt. Beides wurde ebenfalls mehrheitlich vom Gemeinderat beschlossen.

zur Startseite