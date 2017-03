Wohin gehst du, Schönteichen? Der Gemeinderat hat jetzt einen wichtigen Beschluss gefasst. Nicht alle Schönteichener sind damit einverstanden.

Das Dorf Liebenau ist ein Ortsteil von Schönteichen. Noch. Die Gemeinde Schönteichen zieht in Erwägung, mit Kamenz zusammenzugehen. © Matthias Schumann

Die Gemeinde Schönteichen hat die Absicht, ihre politische Selbstständigkeit aufzugeben, und will in Verhandlung mit Kamenz treten. Das beschloss der Gemeinderat von Schönteichen am Montag im Ortsteil Schwosdorf mehrheitlich mit zehn von 13 Stimmen. Die Gemeinderäte sagen damit unmissverständlich, dass sie sich ein Zusammengehen mit der Nachbarstadt vorstellen können. Die Stadt Kamenz hatte so ein Bekenntnis gefordert, bevor sie sich überhaupt mit Schönteichen an einen Tisch setzt, um Wünsche zu hinterfragen und Möglichkeiten abzuklopfen.“ Bürgermeister Maik Weise (CDU) drängt deshalb nach mehreren Diskussionsrunden auf eine solche Entscheidung. „Der Beschluss sagt erst einmal nur, dass wir uns an einen Verhandlungstisch setzen wollen“, sagte er in der Gemeinderatssitzung. „Der Kamenzer Stadtrat muss erst mal wissen, was Schönteichen will.“

Die Gemeinde spielt damit den Ball nach Kamenz. Die Stadträte der Nachbarstadt müssen nun entscheiden, ob sie sich ebenfalls ein Zusammengehen mit Schönteichen vorstellen können. Wenn das so ist, beginnen die Verhandlungen. Schönteichen möchte dann nicht nur die Gemeinderäte beteiligen, sondern auch interessierte Bürger einbeziehen. Die Sachfragen könnten in Arbeitsgruppen behandelt werden und die Ergebnisse in einen entsprechenden Fusionsvertrag eingearbeitet werden. Das Schriftstück müsste dann auch noch einmal von den Gremien in Schönteichen und Kamenz bestätigt werden. Doch soweit ist es noch nicht.

Bürgerbegehren soll auf den Weg gebracht werden

Manche Schönteichener haben nämlich erhebliche Bedenken und wollen die wichtige Entscheidung nicht ausschließlich den Gemeinde- und Stadträten überlassen. Die Linken-Gemeinderätin Elke Altmann gehört selbst zu dieser Gruppe und stimmte deshalb auch gegen den möglichen Verlust der Eigenständigkeit. Sie und ihre Mitstreiter wollen ein Bürgerbegehren auf den Weg bringen und haben dafür in den vergangenen vier Tagen 100 Unterschriften in Schönteichen gesammelt. Ungefähr doppelt so viele brauchen sie, damit die Frage zur Eigenständigkeit in einem Bürgerentscheid geklärt werden kann. 25 Prozent der stimmberechtigten Schönteichener müssten dann für oder gegen die weitere Eigenständigkeit der Gemeinde stimmen, damit die Verwaltung und der Gemeinderat an die Entscheidung gebunden sind. Die Gemeinde Schönteichen hatte die Bürger zuvor in Einwohnerversammlungen befragt und sich versucht, auf diese Art und Weise ein Bild zu machen.

Die Mehrheit der Gemeinderäte sieht sich unter anderem deshalb auch durchaus in der Lage, so eine wichtige Entscheidung fällen zu können. „Wir reden über das Thema nicht erst seit heute“, sagt Gemeinderat Thomas Uslaub (CDU). Er habe in der Vergangenheit über das Thema mit den Schönteichenern gesprochen, wie viele andere Gemeinderäte auch. „Ich bin dafür, den Beschluss zu fassen. Für mich ist das Votum der Bürger recht eindeutig.“ Die Schwierigkeit ist dabei: Das Bürgerbegehren könnte durchaus den Zeitplan durcheinander wirbeln. Der angepeilte Zusammenschluss zum 1.1.2018 wäre kaum noch möglich, weil ein gültiges Bürgerbegehren eine Sperrwirkung hat. Damit dürften bis zum Bürgerentscheid keine Beschlüsse gefasst werden. Unklar ist, ob die Sperre auch für Verhandlungen gelten könnte.

