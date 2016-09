Wohin führt die Reise? Waldheims Handballerinnen wollen in der Verbandsliga vorn mitspielen. Die VfL-Männer geben ähnliche Ziele an.

Die Handballerinnen des VfL Waldheim 54 gehen in der Verbandsliga Frauen Ost an den Start. © André Braun

Verbandsliga Ost Frauen

Sie wähnten sich des Klassenerhaltes in der Sachsenliga sicher. Doch dann kam die Keule für die Handballerinnen des VfL Waldheim 54: Abstieg in die Verbandsliga. Mittlerweile ist der Schock verdaut. Die Mannschaft von Trainer Manuel Kirpal geht selbstbewusst in die Saison in der Staffel Ost. „Platz drei bis fünf“, sagt Kirpal auf die Frage nach dem Saisonziel.

„Ich habe einen guten Eindruck von der Truppe“, so Kirpal. Die beiden Torhüterinnen Gina Gottwald und Nicole Seidel stehen nicht mehr zur Verfügung. Jana Albers, die früher einmal Torhüterin war, rückt deshalb in dieser Saison zwischen die Pfosten. „Jana hat in den Testspielen gut gehalten“, zeigt sich der Trainer optimistisch. Auch auf Nicole Natzschka müssen die Waldheimerinnen verzichten. Das Auftaktspiel bei der SG Klotzsche will Kirpal möglichst gewinnen, um gut in die Saison zu starten. Auch wenn der Gegner noch unbekannt ist.

Verbandsliga Ost Männer

Auch die Männer des VfL Waldheim 54 wollen in der Verbandsliga Ost um vordere Plätze mitspielen. „Auf alle Fälle wollen wir uns von den unteren Regionen fernhalten“, sagte Trainer Horst Miersch. Die Mannschaft habe während der Vorbereitung gut mitgezogen, sodass die Verantwortlichen optimistisch in die neue Saison blicken. Mit Sebastian Hauck, der von der HSG Neudorf/Döbeln nach Waldheim wechselt, und Marcus Riedel aus der zweiten Mannschaft gibt es zwei Neuzugänge.

Im ersten Punktspiel bei der SG Kurort Hartha soll für die Waldheimer möglichst ein voller Erfolg herausspringen. Horst Miersch hofft, dass die Mannschaft ihre Auswärtsbilanz verbessern kann. In der vergangenen Saison musste der VfL in Hartha eine Niederlage einstecken. Das soll zum Auftakt der neuen Saison möglichst nicht passieren.

