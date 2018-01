Tischtennis Wohin führt der Weg? Die Damen des Döbelner SV werden nach der Spielpause auf Herz und Nieren geprüft.

Symbolfoto © David Kluthe / dpa

Döbeln. Nach einer fünfwöchigen Winterpause beginnt für den Spitzenreiter der Landesliga Damen, den Döbelner SV, die heiße Phase im Projekt Wiederaufstieg. Beide Duelle, sowohl bei der TSG Markkleeberg als auch beim TTC Großpösna II, sollten Aufschluss darüber geben, welchen Weg die Mannschaft in der zweiten Halbserie nimmt, denn die Gastgeberinnen liegen auf den Plätzen drei und vier.

Der TTC Waldheim hat es gleich zu Beginn der Rückrunde in der Bezirksklasse Staffel 3 geschafft, mit einem Sieg die Rote Laterne an die TTVG Oederan-Falkenau IV abzugeben. Zudem konnten die Zschopaustädter jahresübergreifend schon zwei Spiele in Folge gewinnen. Nun wartet aber der Langenstriegiser SV auf die Zschopaustädter und dieser hatte die Hinrunde als Vize-Meister abgeschlossen.

Ins neue Jahr einsteigen wird auch der Döbelner SV II. In der Bezirksklasse Staffel 4 reist die Mannschaft zum TTV Dresden III. Wird die Platzierung, und das Ergebnis, aus der ersten Halbserie zugrunde gelegt, sind die Elbestädter klarer Favorit.

Eine wichtige Partie liegt vor dem Döbelner SV III in der Mittelsachsenliga. Mit der TTVG Oederan-Falkenau V trifft das Sextett auf einen direkten Mitkonkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Doch ein Sieg in diesem Duell, und die DSV-Herren hätten den Sprung zurück ins Mittelfeld geschafft. Der SV Leisnig arbeitet derzeit daran, sich in der Mittelsachsenliga noch weiter nach vorn zu schieben. Dazu hat der Tabellenvierte bei der SG Mühlau eine weitere Gelegenheit. Allerdings ist der Zweitplatzierte ein ganz harter Brocken. Doch andererseits sind beide Mannschaften nur zwei Zähler voneinander getrennt und auch im Hinspiel ging man 8:8 auseinander. (DA/jsc)

zur Startseite