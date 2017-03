Wohin fließt das Abwasser? Diese Frage muss geklärt werden, ehe der Straßenbau in Straßgräbchen starten kann.

Die Kamenzer Straße in Bernsdorf wird zur Baustelle. Zuvor ist aber noch etwas Wichtiges zu klären. © dpa

Die Kamenzer Straße in Bernsdorf wird definitiv saniert, allerdings erst im kommenden Jahr. Darüber informierte Bürgermeister Harry Habel (CDU) jetzt im Stadtrat. Eigentlich sollte es schon in diesem Jahr losgehen. Da aber im Zuge des Straßenbaus auch der Abwasserkanalbau erfolgen soll, wird daraus nichts. Erst muss geklärt werden, in welche Richtung das Abwasser aus Straßgräbchen in Zukunft fließen soll.

Straßgräbchen fällt im Gegensatz zum Rest der Stadt Bernsdorf in die Zuständigkeit des Abwasserzweckverbandes Obere Schwarze Elster (OSE). Von diesem wurde die Ewag Kamenz als Geschäftsbesorger beauftragt, die Möglichkeiten der Abwasser-Reinigung zu prüfen, insbesondere im Hinblick auf die Gewerbeentwicklung in der Region, wie der Ewag-Vorstandsvorsitzende Torsten Pfuhl wissen ließ. Hierbei geht es nicht nur um Straßgräbchen, wo die Stadt Bernsdorf gern 20 Hektar Industriegebiet zusätzlich erschließen möchte, sondern vor allem auch um die großen Gewerbe-Ansiedlungen in Kamenz. „Das Ergebnis ist völlig offen“, versicherte Torsten Pfuhl und fügte hinzu, dass es noch in diesem Jahr eine Entscheidung geben werde.

Für die betroffenen Grundstückseigentümer in Straßgräbchen ist es wichtig zu wissen, dass das Abwasser auch in Zukunft zentral entsorgt wird. „Daran ändert sich nichts“, so der Hinweis des Ewag-Chefs. „Nicht, dass jemand über den Bau einer Kleinkläranlage nachdenkt.“ Der Abwasserkanalbau soll neben der Kamenzer Straße auch in der Schulstraße erfolgen. (SZ)

