Wohin es für Bad Muskau in Zukunft geht Ein kommunales Leitbild soll der Stadt den Weg weisen. Beim Erarbeiten sind vor allem die Ideen der Bürger gefragt.

Bad Muskau bei Nacht. Die Lichter sollen und werden hier auch 2030 nicht ausgehen. Wie aber soll die Stadt sich präsentieren? © André Schulze

Bad Muskau. Wie soll Bad Muskau 2030 aussehen und was ist die wegweisende Stadtidee? Wie unterscheidet sich Bad Muskau von anderen Städten; wie wird der Ort von außen wahrgenommen, wie will er selbst wahrgenommen werden? Und: Wie kann die Stadt ihre gewünschte Zukunft planen und gestalten? – Diese und etliche andere Fragen rund um die Zukunftschancen für Bad Muskau in Zeiten des demografischen Wandels will die Stadtverwaltung beantworten und ein Leitbild für Bad Muskau erarbeiten. Den ersten Schritt dazu hat der Stadtrat am Mittwoch unternommen und per einstimmigem Beschluss und ohne größere Diskussion den Prozess der Leitbilderstellung in Gang gesetzt.

Jede Menge Diskussionen werden aber ganz sicher folgen, denn die Verwaltung möchte möglichst alle Einwohner, Vertreter von Vereinen und Initiativen, Betrieben, Geschäften, von Schulen und Kitas in den Leitbildprozess einbinden. Sie sollen zu ihren Wünschen und Vorstellungen befragt werden. „Die Ideen müssen von innen kommen“, sagte Bürgermeister Andreas Bänder. Zum Auftakt wird es laut Beschlussvorlage eine Veranstaltung mit allen interessierten Bad Muskauern geben, deren Ziel es ist, eine Steuerungsgruppe „Bad Muskau 2030“ zu bilden. Deren Mitglieder sollen dann beispielsweise für spezifische Themenbereiche wie Kinder, Jugend oder Senioren zuständig sein und die Leitbildvorschläge sichten. Stadtrat Wilfried Bartholomäus (Die Linke) hatte zuvor angemahnt, dass kurzfristig entschieden werden müsse, wie die Bürger einbezogen werden sollten. Er war es auch, der in einer der letzten Sitzungen die Aufmerksamkeit von Räten und Verwaltung auf das fehlende Leitbild lenkte.

Man einigte sich am Mittwoch darauf, den Leitbildprozess von einer professionellen Agentur unabhängig begleiten und moderieren zu lassen. Dies könne bis zu 90 Prozent gefördert werden, informierte Hauptamtsleiter Dirk Eidtner. Allerdings müsse der Antrag – es handelt sich um Mittel der Richtlinie „Demografie“ – bis 30. September in Dresden liegen. Stadtrat Siegmar Nagorka (CDU) warnte davor, sich „von außen zu viel reinreden zu lassen“. „Es sollte unser Leitbild werden“, sagte er.

Bad Muskau hat derzeit kein eindeutiges kommunales Leitbild, keine tragende Stadtidee und -vision, die Eckpunkte für die Stadt- und Wirtschaftsentwicklung absteckt und eine Basis für erfolgreiches Stadtmarketing sein kann. „Das fängt bei der Ausrichtung der Kitas und Schulen an, und selbst der Briefkopf der Stadtverwaltung ist eher angegraut“, hieß es am Mittwoch. Die letzte Diskussion dazu fand Anfang der 90er-Jahre statt. Die Erarbeitung der „kommunalen Navigationshilfe“ wird zwei bis drei Jahre dauern, meinte der Bürgermeister, der im Vorfeld mit Verwaltungen anderer Kommunen gesprochen hatte, die den Prozess schon hinter sich haben.

Einen konkreten Termin für einen „scharfen Leitbild-Start“ beziehungsweise besagte Auftaktveranstaltung gibt es noch nicht. Zunächst ist es an der Verwaltung, das Fördergeld zu beantragen. Erforderliche Eigenmittel sollen in den Haushalt für 2019 gestellt werden; diese sieht der Plan für 2018 nicht vor.

zur Startseite