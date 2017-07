Wohin die Radebeuler jetzt reisen Kreuzfahrtreisen sind beliebt wie nie, auch die Nachfrage für die Türkei und Ägypten steigt allmählich wieder.

Reiseberaterin Brigitte Bretschneider-Halbach, Rebekka Hammerschmidt und Inhaber Lutz Hoffmann Reisebüro sonnenklar TV im Löma-Center blättern durch einen Reisekatalog. © Arvid Müller

Das Wetter ist wechselhaft, der Job regt einen auf. Auch der Alltag ist häufig schnelllebig und anstrengend, da hilft eigentlich nur eins: alles hinter sich lassen und in den Urlaub fahren. Während die Deutschen insgesamt am liebsten nach Spanien reisen, ist bei den Menschen der Region auch Griechenland beliebt. Laut dem Deutschen Reiseverband (DRV) ein Land, das international nicht mal in den Top 10 der meistbesuchten Länder liegt. Drei lokale Reisebüros haben Auskunft gegeben, wo es die Radebeuler und Coswiger dieses Jahr am ehesten hinzieht.

Für die Reisebüros Korfi Tours aus Coswig und sonnenklar TV aus Radebeul ist die gestiegene Nachfrage für Kreuzfahrtreisen die deutlichste Entwicklung im Reiseverhalten der Urlauber. Die Leute scheinen sich auf den Schiffen sicherer zu fühlen als an Land. Hinzu kommt, dass gleich mehrere Ziele in kürzester Zeit angesteuert werden können.

Bei den Kunden aller Reisebüros sind allerdings nach wie vor Pauschalreisen am beliebtesten, schließlich kann man sich so entspannt zurücklehnen und das Reisebüro kümmert sich um alles. Aber auch individuell zusammengestellte Reisen rufen wachsendes Interesse hervor. Nicht für jeden bietet eine 08/15-Reise den größten Spaß, zusätzlich können so die speziellen Interessen und Wünsche des Einzelnen berücksichtigt werden.

Die beliebtesten Inlands-Urlaubsreiseziele der Deutschen sind Mecklenburg-Vorpommern und Bayern, hier liegen die Sachsen voll im Trend. Für die Kunden des Reiselands Radebeul ist die Ostsee, auch die polnische, immer eine Reise wert. Immerhin gibt es sonst kein Reiseziel am Meer, das so eine kurze Anfahrtszeit hat. Auch Bayern, Hartz und Thüringer Wald sind häufig gewählte Ziele. Genau wie vom Rest der Welt, so auch von den Urlaubs-Suchenden aus der Region werden die Städte Berlin und Hamburg innerhalb Deutschlands am öftesten besucht.

Außerhalb von Deutschland ist fast schon traditionell die Region ums Mittelmeer sehr gefragt. Mallorca geht immer, aber auch das Klima und die Kultur des spanischen Festlands können die Radebeuler und Coswiger begeistern. Auch für Ägypten und die Türkei – Länder, in denen der Tourismus in den vergangenen Jahren nahezu zusammengebrochen war – steigt die Nachfrage wieder ein wenig an. Die Angst vor Krisen und Terror scheint langsam überwunden zu werden.

Hohe Reisebürodichte

Insgesamt bleibt die Reiselust der Sachsen ungebrochen. Nicht ohne Grund gibt es hier laut Hochrechnungen des DRV fast 15 Reisebüros pro 100 000 Einwohner. Sachsen platziert sich dabei knapp hinter Thüringen an zweiter Stelle im nationalen Vergleich und somit deutlich über dem Schnitt, der bei 11,2 Reisebüros pro 100 000 Einwohner liegt. National ist der Umsatz der Reisebüros minimal zurückgegangen, die lokalen Büros hingegen sprechen von einer kontinuierlichen bis leicht steigenden Nachfrage im Vergleich zu den Vorjahren. Der Radebeuler reist eben gerne.

