Wohin das Technik-Rathaus ziehen könnte In Zittau könnte es zu einem Ring-Haustausch kommen. Die Museumsverwaltung macht Platz für das Technik-Rathaus und zieht selbst in ein leeres, besseres Gebäude.

Die ehemalige Baugewerkeschule am Ring steht leer und wäre laut Stadtverwaltung für das Museum besser geeignet als die jetzige Unterkunft. © Archiv/SZ

Zittau. In die seit mehr als zehn Jahre andauernde Debatte um den Umzug des Technischen Rathauses vom ehemaligen Armeegebiet in die Innenstadt kommt wieder Bewegung: Im Entwurf des Stadthaushaltes, der derzeit überarbeitet wird, steht Geld für einen Umzug. „Im Moment gehen wir davon aus, dass die im Haushalt vorgesehene Summe auch im neuen Haushaltsentwurf enthalten sein wird“, teilte Benjamin Zips, Referent des Oberbürgermeisters, auf SZ-Anfrage mit.

Die Pläne der Verwaltung sehen vor, dass die leer stehende, ehemalige Baugewerkeschule am Ring neue Heimat für die Museumsverwaltung und Sammelstücke, die im „Hauptschen Haus“ an der Klosterkirche untergebracht sind, sowie das Museum für Naturkunde „Dr. Curt Heinke“ wird. Danach sollen das Hauptsche Haus und das daneben stehende Domizil des Naturkunde-Museums saniert und zum Sitz des Technischen Rathauses ausgebaut werden. „Die momentane Zeitschiene sieht für 2017 Planungsleistungen, für 2018 und 2019 Bauleistungen an der Baugewerkeschule und für 2020 und 2021 Bauleistungen am ,Hauptschen Haus/Heinke-Museum‘ vor“, so Zips.

Die Verwaltung begründet den Vorschlag damit, dass „die Baugewerkeschule mit ihrer großräumigen Struktur besser für die Zwecke des Museums mit Sammlungen und Ausstellungen geeigneter ist“ als die beiden jetzt genutzten Gebäude. Für das städtische Baudezernat wäre eher deren kleinräumige Struktur besser. Die beiden Häuser sind zudem über die Haltestelle Klosterplatz gut mit dem öffentlichen Nahverkehr zu erreichen und liegen in der Nähe zu anderen öffentlichen Institutionen wie dem Rathaus und der Wohnbaugesellschaft.

Für die Mitarbeiter der Museumsverwaltung werden die Wege kaum weiter. „Außerdem liegt die Baugewerkeschule auf einer Achse mit der Kreuzkirche (Großes Fastentuch) und dem Museum“, so Zips. Entschieden ist indes noch nichts. Der Stadtrat bekommt Anfang 2017 eine Studie auf den Tisch und wird entscheiden, ob der Vorschlag der Verwaltung weiterverfolgt wird oder nicht.

Das Technische Rathaus ist sanierungsbedürftig. Das dafür nötige Geld will die Stadt aber lieber in die Innenstadt investieren und sie damit stärken. In den letzten Jahren wurden mehrere Varianten diskutiert und wieder verworfen. Am längsten war die Breite Straße 2 der Favorit von Verwaltung und Rat.

