Woher kommen noch Freiland-Eier? Nach Einführung der Stallpflicht durften Produzenten ihre Eier weiter so bezeichnen. Jetzt ist die Ausnahme aber abgelaufen.

Freilandeier sind erst mal passé. © Julian Stratenschulte/dpa

Ein Blick ins Warenregal im Supermarkt hat in den vergangenen Wochen von einer Stallpflicht für Federvieh nichts erahnen lassen: Eier aus Freilandhaltung standen ganz normal neben denen aus Bodenhaltung – obwohl ja im Grunde kein Huhn mehr auf freiem Land hätte picken dürfen. Wie geht das also?

Der Grund liegt in einer Ausnahmegenehmigung für Bodenhaltungs-Betriebe, erklärt der Sprecher des Sächsischen Ministeriums für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL), Frank Meyer. Sie durften die Eier auch weiterhin als Freiland-Eier etikettieren. Allerdings galt diese Sonderregelung nur für zwölf Wochen und ist nun abgelaufen: „Seit dem 7. Februar erzeugte Eier dürfen nicht mehr als Freiland-Eier vermarktet werden, sofern die Legehennen zuvor zwölf Wochen lang keinen unbeschränkten Zugang zu einem Auslauf hatten.“

Ausnahmen von der Regel gibt es aber auch hier: So sei es vorgekommen, dass einzelne Halter von den zuständigen Lebensmittel- und Veterinärämtern mit einer Ausnahmegenehmigung von der Stallpflicht befreit wurden – die Tiere also trotz der allgemeinen Stallpflicht ins Freie konnten. Abweichende Termine können sich zudem ergeben, wenn neue Legehennen eingestallt wurden. Denn auch dann beginne die Zwölf-Wochen-Frist neu, erklärt Meyer.

Damit ist absehbar, dass es auch in den kommenden ein oder zwei Wochen durchaus noch Eier aus Freilandhaltung geben wird. Möglicherweise habe der Handel auch noch andere Bezugsquellen, sagt der Ministeriumssprecher. Er vermutet, dass Freiland-Eier nicht ganz aus den Regalen verschwinden werden. Für die Verbraucher ergebe sich damit kein Problem: Die Qualität der Eier aus Bodenhaltung sei ebenfalls gut und eine Gesundheitsgefahr gehe auch in Vogelgrippe-Zeiten weder von Geflügelfleisch noch von Eiern aus, wird Meyer nicht müde zu betonen.

Wen all dies aber durchaus empfindlich treffen wird, sind die Eierproduzenten selbst. Denn mit Freiland-Eiern können sie einen höheren Preis erzielen als in der Bodenhaltung. Und dieses Einkommen ist natürlich für das Unternehmen einkalkuliert, die Geflügelhalter machen dann Verlust. Auch Ministeriums-Sprecher Frank Meyer ist sich der Problematik bewusst: „Für Freiland-Eier bekommen Erzeuger zehn bis zwölf Cent. Für Bodenhaltung drei bis fünf Cent weniger. Das ist schon eine Hausnummer“, betont er. Ändern wird sich all dies erst wieder, wenn Vogelgrippe und Stallpflicht ein Ende haben. (SZ/abl)

