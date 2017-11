Woher die Weihnachtsbäume kommen Die Prachtexemplare für Dipps und Schmiedeberg sind gefunden. Aufgestellt werden sie vor dem ersten Advent.

Bald fallen die Bäume für die Weihnachstzeit. © Egbert Kamprath

In der Woche vor dem ersten Advent wird in Dippoldiswalde wieder der Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz aufgestellt. Er kommt dieses Jahr aus einem Garten auf der Goethestraße, informierte Marktmeister Steffen Heisig. Auch wenn er nicht mehr für den Weihnachtsmarkt verantwortlich ist, bleibt dem Marktmeister dennoch die Aufgabe, für weihnachtliches Flair auf dem Marktplatz zu sorgen. Der Baum wird in bewährter Manier an den Haken eines Autokrans gehängt, mit einem speziellen Holztransporter auf den Markt gefahren und hier mithilfe desselben Krans in der Mitte des Platzes aufgestellt.

Heisig verspricht weiter: „Es wird auch wieder die Pyramide geben, den Schwibbogen und weihnachtliche Beleuchtung.“ Dippoldiswalde als Stadt im Erzgebirge muss sich zur Weihnachtszeit auch mit angemessenem Schmuck präsentieren.

Heisig ist auch für die Organisation des Weihnachtsbaums in Schmiedeberg verantwortlich. Der wird gleich nach dem Dippser Baum aufgestellt. Er kommt dieses Jahr aus dem Garten seines obersten Chefs. Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) hat eine Edeltanne in seinem Garten in Reinholdshain, die er für diesen Zweck spendet. (SZ/fh)

