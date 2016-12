Woher 20 Lessings nehmen? Die Stadtwette der MDR-Sachsenspiegel-Weihnachtstour für Kamenz hat es in sich. Noch ist man lange nicht am Ziel.

Die Stadtwette der MDR-Weihnachtstour am Sonnabend in Kamenz auf dem Spectaculum hat es in sich. Aber die Zeichen stehen gut. Man will sich schließlich auch nicht blamieren. © Colourbox/MDR

Da war kurz Schweigen im Wald. Oder besser gesagt, im Rathaus. Als Mittwochabend im Sachsenspiegel die Stadtwette der MDR-Weihnachtstour für Kamenz verkündet wurde, schaute man sich das auch in der Stadtratssitzung an. Immerhin muss man nun bis Sonnabend 20 Lehrer zusammen trommeln, die als Lessing verkleidet auf die Bühne des Advents-Specactulums treten und dort gemeinsam ein Weihnachtslied singen. Inklusive eigener Zeugnisse versteht sich. Versteht sich?

Nicht ganz finden viele Kamenzer nach dieser Aufgabenstellung. „Das ist echt anspruchsvoll, im Gegensatz dazu, was andere Städte bislang leisten mussten“, meinte Pressesprecher Thomas Käppler. Und hatte Donnerstagmorgen jede Menge Aufgaben auf dem Tisch. Woher 20 Lessings nehmen? Das Ganze wäre recht schnell machbar gewesen. Hobby-Schauspieler gibt es genügend in Kamenz. Doch der Zusatz „Lehrer“ macht die Sache komplizierter. Dennoch ist man guter Dinge. In den nächsten Tagen gilt es, die Schulen anzuklingeln und nach Mitmachern zu fragen. „Bis Donnerstag 15 Uhr haben sich zehn Lehrer, davon übrigens sechs aus dem Lessing-Gymnasium, gemeldet. Aber das reicht natürlich nicht. Deswegen die Bitte, dass noch weitere gebraucht werden. Bitte nicht das Zeugnis (Studienabschluss oder Schulzeugnis) vergessen. Um die Kostümierung kümmert sich die Stadtverwaltung. Wer natürlich zufälligerweise etwas daheim hat, kann dies mitbringen. 17.45 Uhr treffen sich die Beteiligten im Stadttheater, wo sie von einer Mitarbeiterin der Stadtverwaltung empfangen und betreut werden. Trotzdem bitte vorher melden“, so Käppler. 50 Freikarten für den Weihnachtszirkus Dresden winken, wird die Stadtwette geschafft. Inklusive Bus-Shuttle. Diese sollen als Dankeschön an die Jugendfeuerwehren Kamenz und Schönteichen gehen.

Moderator beim Advents-Spectaculum dabei

Kamenz ist übrigens fünfte Station der Stadtwette. In Crimmitschau mussten sich zehn Stadträte in Eishockey-Monturen werfen. Delitzsch sollte 100 Weihnachtssterne zum Leuchten bringen. Die Olbernhauer mussten mit einem Holz-Reiterlein auf dem Markt erscheinen – ähnlich kostümiert. Und in Eibenstock hatten die Einwohner zu tun, den Platz vor der Bühne mit Tischdecken auszulegen. Nun gilt es für die Kamenzer. MDR 1 Radio Sachsen-Moderator Silvio Zschage ist übrigens nachmittags auf dem 13. Märchenhaften Advents-Spectaculum unterwegs und befragt Besucher. Denn nebenbei läuft noch der große Weihnachtsmarkttest. Vor allem die Darsteller der weit über 30 Märchenfiguren sind gespannt darauf. Die Liveschaltung am Abend erfordert Disziplin und noch mehr Arbeit. Aber gegen gute Werbung hat man nichts einzuwenden. Um 18 Uhr wird die Übertragung geprobt, 19 Uhr ist Start.

Auch der Kamenzer Oberbürgermeister Roland Dantz fiebert der Sache entgegen. Selbst wenn eine schwere Erkältung ihn aktuell zur Ruhe zwingt. „Das ist schon eine anspruchsvolle Aufgabe, die uns der MDR gestellt hat. Ich bin aber zuversichtlich, dass die Kamenzer Lehrerschaft, die im Schulalltag ganz andere Probleme meistert, diese Aufgabe löst und 20 Lehrer den Mut haben, sich mit ihrer Person für diesen guten Zweck – und auch dem damit verbundenen Spaß – einsetzen. Kamenz darf sich nicht einfach blamieren“, sagt er.

Die willige Lehrerschaft kann sich unter 03578 379102 melden, Freitag, nach 13 Uhr Telefon: 0173 7169059.

E-Mail: Thomas.Kaeppler@stadt.kamenz.de

