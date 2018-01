Wofür Wilthen Geld ausgibt Die Stadt investiert 2018 vor allem in ihre eigenen Gebäude. Dabei sorgt sich auch für mehr Komfort und Sicherheit.

Der Putz bröckelt ab und die ehemals weiße Farbe wirkt schmutzig grau. Deshalb soll die Fassade des Stadthauses, in dem unter anderem das Fremdenverkehrsamt und die Bücherei untergebracht sind, dieses Jahr erneuert werden. © Uwe Soeder

Wilthen. Nach Jahren mit sehr hohen Ausgaben – vor allem für eine neue Turnhalle nebst Außensportanlagen – investiert Wilthen 2018 etwas verhaltener. Dennoch stehen einige Vorhaben auf dem Plan. Sobald der Stadtrat den Haushalt beschlossen hat, soll die Umsetzung der Projekte beginnen.

Frische Farbe und ein Treppenlift fürs Stadthaus

Das Stadthaus an der Bahnhofstraße, in dem sich Touristinfo, Heimatstube und Bibliothek befinden, soll dieses Jahr eine frische Fassade bekommen. „Die Sanierung ist 23 Jahre her. Innen ist das Gebäude zwar in Ordnung, weil wir immer mal renoviert haben, unter anderem bei Einzug der Bücherei. Aber von außen sieht es nicht mehr schön aus“, sagt Bürgermeister Michael Herfort (CDU). An einigen Stellen wird der Putz ausgebessert. Dann bekommt das gesamte Gebäude einen neuen Anstrich. Dabei wird es farblich ans gegenüberliegende Rathaus angepasst. Es präsentiert sich künftig nicht mehr in Weiß, sondern in Terrakotta. Auch innen erfolgen Arbeiten. Die Touristinfo bekommt einen neuen Eingang. Eine Doppelflügeltür aus Glas soll den düsteren Hausflur heller machen. Geplant ist zudem der Einbau eines Treppenliftes. Er erleichtert das Erreichen der Bibliothek im Obergeschoss.

Der Bauhof bekommt eine neue Fahrzeug- und Lagerhalle

Nachdem der städtische Bauhof in den zurückliegenden Monaten drei neue Fahrzeuge in den Dienst stellen konnte, bekommt er demnächst eine moderne Fahrzeug- und Lagerhalle. Sie ersetzt eine über 50 Jahre alte Holzbaracke. Der Neubau bietet unter anderem zwei große Stellplätze mit Rolltoren und einen Werkstatt-Trakt. Außerdem gibt es einen ungeheizten Bereich, in dem zum Beispiel Sand, Splitt und Tausalz wettergeschützt gelagert werden können.

Löschwasserbehälter löst Teich ab

Auf dem Gelände der Wilthener Weinbrennerei geht die Beseitigung von Flutschäden am Butterwasser weiter. Die Arbeiten sind so konzipiert, dass Hochwasser künftig weniger Schaden anrichten kann. Zum einen wird die im vergangenen Jahr begonnene Sanierung des Kanals fortgesetzt, in dem der Bach unter dem Betriebsgelände hindurchfließt. Zum anderen lässt die Stadt einen Wasserspeicher aus Stahlbeton errichten. Er fasst 900 Kubikmeter und dient künftig der Feuerwehr als Löschwasservorrat, versorgt aber auch die Schaumlöschanlage des Betriebes. Sein Bau ist die Voraussetzung dafür, dass der alte Löschteich beseitigt werden kann. Bisher fließt das Butterwasser durch ihn hindurch, bevor es in den Kanal eintritt. Bei den Arbeiten soll es in diesem Abschnitt ein naturnahes Bachbett zurückbekommen.

Auch das Kugelwasser am Ortsausgang von Tautewalde in Richtung Neukirch wird renaturiert. Bisher floss es in Rohren unter Feldern und Wiesen. Jetzt wird es ans Licht geholt. Die Arbeiten dazu haben 2017 begonnen und werden jetzt fortgesetzt. „Wenn diese beiden Baumaßnahmen abgeschlossen sind, haben wir alle Hochwasserschäden im Stadtgebiet beseitigt“, blickt Michael Herfort voraus.

Moderne Toiletten fürs Stadtbad und ein Kamerasystem fürs Gymnasium

Neben den größeren Investitionen bereitet Wilthen für dieses Jahr etliche kleinere vor. Im Stadtbad sollen die Toiletten modernisiert werden. Auf dem Schulgelände ist die Sanierung der breiten Eingangstreppe am Anbau der Mehrzweckhalle geplant, die aufgrund von Schäden schon seit Längerem abgesperrt ist. Am Eingang des Immanuel-Kant-Gymnasiums wird ein kameragestütztes Zugangssystem installiert. „Die Tür soll nicht mehr ständig offen sein, damit nicht jedermann rein kann“, sagt der Bürgermeister. Wer außerhalb der üblichen Anfangszeiten kommt, muss klingeln. Im Sekretariat kann man auf einem Bildschirm sehen, wer vorm Eingang steht, und die Tür per Knopfdruck öffnen.

Vereine erhalten Zuschüsse zu Bauvorhaben

Außerdem wird die Stadt Vereine bei Baumaßnahmen unterstützen. 2018 bekommt der Wilthener Carnevalclub einen Zuschuss. Er plant, im Haus Bergland die Bühne zu erneuern und verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes umzusetzen. Für zwei weitere Vereine, die sich auf städtischen Grundstücken engagieren, will Wilthen in den nächsten Jahren ebenfalls Geld zur Verfügung stellen. Und zwar für die Fußballer, die planen, ein völlig neues Vereinshaus zu errichten. Sowie für die Naturfreunde, die sich vorgenommen haben, die Sanitäranlagen an der Wanderhütte zu erneuern.

