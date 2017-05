Wofür soll Geld ausgegeben werden? Die Ortschaftsräte beraten hinter verschlossenen Türen über Investitionen der nächsten Jahre.

© Symbolfoto: dpa

Am Dienstagabend haben sich alle Ortschaftsräte zu ihrer jährlichen nichtöffentlichen Sitzung getroffen. Es ging ums Geld, sprich die Prioritätenliste der Investitionen für die nächsten Jahre. Das bedeutet nichts Geringeres, als einvernehmlich zu entscheiden, welche Baumaßnahmen wichtig sind und welchen hintenanstehen. Zuletzt hatte der Stadtrat 2013 insgesamt 51 Investitionen bis zum Jahr 2017 festgeschrieben. Geld bestimmten Baumaßnahmen zuzuordnen, war auch bisher üblich. Neu war aber, dass erstmals auch die Rangfolge der Investitionen bestimmt wurde. Dazu hatte das Rathaus 2013 erstmalig klare Vorgaben gemacht, was Pflichtaufgaben und was freiwillige Leistungen einer Stadt sind.

Je nach Haushaltlage sollten die Projekte umgesetzt werden. Das führte immer wieder zu Verschiebungen, mit denen nicht immer alle zufrieden waren. Zurückgestellt wurden auch Projekte, für die es keine Fördermittel gab. Unter diesem Blickwinkel dürfte der Bau eines Auto-Tunnels vielen Ortschaftsräten wenig freudvoll erscheinen. Oberste Priorität aus Sicht der Ortsteile hat dagegen das schnelle Internet.

