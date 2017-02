Wofür soll die Stadthalle dienen? Während die ersten Fördermittel in der Halle verbaut werden, wird der Ruf nach einem Konzept lauter. Auch aus Dresden.

Schon im September 2015 mahnte Sachsens Innenminister Markus Ulbig (rechts) ein Nutzungskonzept für die Stadthalle ein. © pawel sosnowski/80studio.net

Als Sachsens Innenminister Markus Ulbig im September 2015 einen Scheck von 1,7 Millionen Euro an den Görlitzer Bürgermeister Michael Wieler für die Stadthalle übergab, da verband das Ulbig mit der Mahnung: Das Haus dürfe nicht weiter verfallen, müsse zunächst gesichert werden. „Dann muss es aber auch aktiv an die Sanierung gehen. Und: Es muss über die künftige Nutzung nachgedacht werden.“ 16 Monate später wird zunächst mal sein Geld verwendet, um den Saalfußboden und die Fenster im Großen Saal zu erneuern und die Nebendächer zu sanieren. Zwar gibt es weitere 2,2 Millionen Euro für die Sanierung des Kleinen Saales. Doch werden sie nur dazu führen, dass der Saal in der warmen Jahreszeit genutzt werden kann. „Die ganzjährige Nutzung“, so teilt Rathaus-Sprecher Wulf Stibenz mit, „hängt von der Einwerbung weiterer Fördermittel ab, die im Bundeshaushalt 2018 zu verankern wären.“ Zwar bereitet Finanzminister Wolfgang Schäuble derzeit die Eckpunkte vor, aber wegen der Bundestagswahl im September wird das genaue Zahlenwerk erst im Frühjahr nächsten Jahres feststehen. „Andere größere geeignete Fördertöpfe gibt es aktuell nicht“, sagt Stibenz.

Deshalb setzt die Stadt einige Hoffnungen in die neu gegründete Stadthallenstiftung. Die Landesdirektion hat sie in ihrer Funktion als Aufsichtsbehörde für alle Stiftungen in Sachsen anerkannt. Das Stifterquartett aus Stadt, Stadtwerke AG, Kommwohnen und dem Förderverein sei jetzt „auf rechtlich sicherem Grund unterwegs“, teilte die Chemnitzer Behörde mit. Das ist durchaus wichtig, denn es geht um viel Geld. So haben die Stifter mindestens 305000 Euro in bar zugesagt. Die Stadt gibt 50000 Euro aus der letzten Tranche der Altstadtmillion in das Grundstockvermögen der Stiftung , Kommwohnen beteiligt sich mit 200000 Euro, die Stadtwerke mit 50000 Euro und der Förderverein mit rund 10000 Euro. Dieses Vermögen darf nicht angerührt werden, nur die Zinsen, die es abwirft, können für die Sanierung der Stadthalle oder andere Aktivitäten der Stiftung genutzt werden. Damit das Vermögen auch ein beträchtliches Kapital abwirft, hoffen die Stiftungen bundesweit, dass endlich die Zinsen wieder anziehen oder dass eben weitere Summen zur Aufstockung des Vermögens eingeworben werden können.

Eine andere Möglichkeit für Stiftungen sind zudem Spenden als Verbrauchsmittel einzuwerben. Anders als das Vermögen können diese Gelder gleich voll für den Stiftungszweck ausgegeben werden. Und auch dafür gibt es erste Zusagen. So wollen die Stadtwerke über drei Jahre jeweils 50 000 Euro der Stiftung übergeben, und der Förderverein hat angekündigt, bis zu 47000 Euro als Verbrauchsmittel zur Verfügung zu stellen. Dem Satzungszweck zufolge sollen all diese Gelder sowohl in die denkmalpflegerischen Mehraufwendungen bei der Sanierung der Stadthalle fließen, aber auch zur Förderung von Kunst und Kultur genutzt werden.

Die lange Zeit der Gründung – die Stadt hatte die Stiftung schon Mitte 2015 angekündigt – hat zumindest bei den Geldzusagen keine Auswirkungen. Sowohl die Stadtwerke AG als auch Kommwohnen bestätigen gegenüber der SZ, dass die Verzögerungen keine Folgen für die angekündigten Zustiftungen haben. Der Förderverein sieht in der Stiftung nun einen „wichtigen Schritt zur Eröffnung und einem erfolgreichen Betrieb der Stadthalle“, wie Vorsitzender Thomas Leder in einer ersten Reaktion mitteilt. Die eigentliche Arbeit beginne aber nun: Der Stiftungsrat muss weitere Geldgeber ansprechen und zugleich ein Kuratorium aus bundesweit anerkannten Persönlichkeiten zusammenstellen, um für die Sanierung der Stadthalle zu werben. Leder kündigt bereits für seinen Verein an, sich hauptsächlich in die Werbung und die Verbreitung der Stiftung einzubringen.

Doch eine Sanierung der Halle ist eben nur dann sinnvoll, wenn die Stadt auch weiß, wie sie genutzt werden soll. Zwar verweist das Rathaus auf die vorliegenden Studien, doch mittlerweile sind fast fünf Jahre vergangen, seit sie erstellt wurden. Das ist viel Zeit für ein solches Vorhaben. Das beweisen auch die Überlegungen des Landkreises, bei seinem Verwaltungscampus zwischen Berliner und Salomonstraße auch einen Saal für den Kreistag zu errichten. Bislang hatte Landrat Bernd Lange immer die Auffassung vertreten, dass der Kreistag in der Stadthalle tagen soll und der Kreis auf diese und andere Weise Veranstaltungen im Wert von 80000 Euro in der Stadthalle ausrichten wird. Das scheint nun infrage gestellt, auch wenn Landrat Bernd Lange auf SZ-Nachfrage nun mitteilt, dass es sich dabei lediglich um „optionale Überlegungen“ handele: „In den aktuellen Planungen findet dieser Saal keine Berücksichtigung“, sagt er. Noch halte der Landkreis sein Angebot aufrecht, einen Saal der Stadthalle auch für den Kreistag zu nutzen.

Trotzdem wird es höchste Zeit, ein aktualisiertes Nutzungskonzept auf den Weg zu bringen. Das legen auch Briefe von Behörden des Freistaates an Vertreter des Stadthallen-Fördervereins nahe. So heißt es in einem Schreiben der Sächsischen Staatskanzlei: „So muss seitens der Stadt im Hinblick auf die sich anschließenden weiteren Sanierungsmaßnahmen unter anderem ein konkretes Nutzungskonzept erarbeitet werden, da davon eine Vielzahl baulicher und technischer Fragestellungen abhängen. Hierzu besteht jedoch auch noch innerhalb der Stadt Görlitz Klärungsbedarf.“ Und vom Landesamt für Denkmalpflege heißt es: „In Hinblick auf die vollständige Sanierung der Stadthalle gilt es gemeinschaftlich mit der Stadt Görlitz, dem Bund und weiteren Akteuren verschiedene Fragestellungen unter anderem zu Nutzungsanforderungen und zur denkmalfachlichen Umsetzung abzustimmen.“ Für all dies wäre nun der richtige Zeitpunkt.

Zu dem Thema lädt der Aktionskreis Görlitz zu einer prominent besetzten Podiumsdiskussion am 3. März, 19 Uhr, ins Kulturzentrum Görlitzer Synagoge ein.

