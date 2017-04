Wofür Sebnitz Geld ausgibt Bei Einwohnerversammlungen erklärt der OB die Pläne der Stadt. Auch Veranstaltungen und Handel werden angesprochen.

Was das Sebnitzer Rathaus plant, erfahren Einwohner jetzt aus erster Hand.



Wie viel in Sebnitz los ist oder auch nicht und für wen – das ist gerade Gesprächsthema in der Stadt. Im Stadtrat stellte CDU-Stadträtin Annegret Schowalter den Antrag, die Verwaltung möge doch einmal auflisten, in welcher Höhe die Stadt die Vereine und ihr Tun unterstützt. Die Liste erschien auf einer Doppelseite im aktuellen Amtsblatt: 111 000 Euro fließen dieses Jahr an die Vereine für die Bewirtschaftung von Sportanlagen, für Veranstaltungen, Mietzuschüsse und die Jugendarbeit.

Wer aus erster Hand erfahren will, welche Veranstaltungen die Stadt ausrichten kann und welche nicht, der kann das auf einer der Einwohnerversammlungen ansprechen. „Wir suchen den konstruktiven Dialog“, sagt Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU). Die jährlich im Frühjahr stattfindenden Versammlungen seien explizit dazu da, dass die Bürger sich äußern können, wo der Schuh drückt. Unter anderem soll auch der Leerstand von Geschäftslokalen in der Innenstadt diskutiert werden. Momentan ist ein neues Einzelhandelskonzept in Arbeit, das Chancen für die künftige Entwicklung ausloten soll.

Das Hauptthema der Einwohnerversammlungen werden die Finanzen und die kommenden Bauvorhaben. 2,4 Millionen Euro fließen 2017 als Zuschüsse an die Kindertagesstätten. Mit Fördermitteln werden die Turnhalle der Oberschule und die Heizungsanlage des Gymnasiums saniert. An Baumaßnahmen in den Ortsteilen stehen der Sportplatzweg in Ottendorf sowie die Instandsetzung des Dorfteichs in Hinterhermsdorf auf dem Programm. Größtes Vorhaben ist die Gestaltung des Ortskerns Mittelndorf am einstigen Gasthof.

