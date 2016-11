Wofür Neukirch Geld ausgibt Schule, Kinderbetreuung und Straßenbau haben in den nächsten zwei Jahren Priorität.

© René Plaul

Die Gemeinde Neukirch wird in den nächsten zwei Jahren über dreieinhalb Millionen Euro investieren. Das geht aus dem Entwurf des Haushaltes für die Jahre 2017 und 2018 hervor. Demnach entfallen Investitionen in Höhe von 2,2 Millionen Euro aufs kommende Jahr. Für 2018 plant Neukirch mit weiteren 1,4 Millionen Euro, sagte Bürgermeister Jens Zeiler (CDU) auf Anfrage.

Hauptvorhaben bleibt die in diesem Jahr begonnene Komplettsanierung der Oberschule. 1,2 Millionen Euro sind 2017 für die weitere Innenmodernisierung vorgesehen. Um Grund- und Oberschule mit neuen elektronischen Medien auszustatten, will die Gemeinde 130 000 Euro ausgeben. Geplant ist zudem eine Teilsanierung der Sporthalle an der Oberschule – veranschlagte Kosten: 430 000 Euro. Weitere 146 000 Euro sind für Instandhaltungsarbeiten in der DRK-Kindertagesstätte „Zur kleinen Feuerwehr“ eingeplant. Für 60 000 Euro will die Gemeinde einen Multicar für den Bauhof kaufen. Für den weiteren Ausbau der Straße Steinhübelhäuser hat die Gemeinde im Jahr 2017 etwa 150 000 Euro eingeplant. Weitere 10 000 Euro sollen in die Straßenbeleuchtung zwischen Ostbahnhof und alter Post fließen.

Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer sollen unverändert bleiben. Auf der Gemeinderatssitzung am 23. November wird über den Haushaltsentwurf abgestimmt. (SZ/ir)

zur Startseite