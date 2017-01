Wofür Kreba-Neudorf Geld ausgeben will

Sporthalle: Anlage wird in den nächsten Jahren neu gestaltet Die Turnhalle neben dem Schloss muss dringend saniert werden. Als Gesamtkosten sind 2,1 Millionen Euro angesetzt. Allerdings wird die Gemeinde Fördermittel in Höhe von 45Prozent dafür bekommen. In diesem Jahr gibt es 475650 Euro und 2018 noch einmal 472500 Euro. Geplant ist, die Turnhalle energetisch zu sanieren und ein wenig zu vergrößern. Das Gebäude ist nämlich sowohl für den Schulsport als auch die Trainingseinheiten der Vereine für Wettkämpfe zu klein. Außerdem stammt die Halle aus den 1950er Jahren und ist mittlerweile recht marode. Da Kreba-Neudorfer recht sportbegeistert sind, kann das kein dauerhafter Zustand sein. Allerdings muss die Gemeinde auch einen Eigenanteil an den Kosten stemmen.

Schloss: Schulräume werden weiter saniert Im Schloss hat sich in den vergangenen Jahren vieles verändert. Der Hort ist saniert worden, ebenso Klassenräume. Damit soll es in den nächsten zwei Jahren weitergehen. Toiletten und das Lehrerzimmer zum Beispiel brauchen noch eine Frischekur. Dafür bekommt die Gemeinde auch Fördermittel aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“. Knapp 69000Euro stellen Bund und Land zur Verfügung.

Ehrenamt: Schulküche und Vereine profitieren Seit diesem Jahr werden die Grundschule und der Kindergarten von einem neuen Essenanbieter beliefert. Die Essensausgabe in der Grundschule wird von einer ehrenamtlich tätigen Einwohnerin übernommen. Dadurch bleibt Eltern eine Erhöhung des Essensgeldes in Höhe von sechzig bis achtzig Cent pro Portion erspart. Perspektivisch soll die Essensausgabe durch Mitglieder des Fördervereines der Grundschule organisiert werden. Dadurch spart die Gemeinde viel Geld. In den nächsten Jahren sinkt der Betrag in mehreren Schritten von bisher 7500 Euro auf null Euro ab 2019. Außerdem soll der Sportverein künftig stärker unterstützt werden. Mittlerweile zählt dieser über 200 Mitglieder, sagt Dirk Naumburger. Etwa sechzig Kinder sind darunter, Tendenz steigend. Daher sollen künftig 3000 Euro statt bisher 2500 Euro eingeplant werden.

Bauhof: Neuer Transporter, der allen in der Gemeinde nutzt Für den Bauhof soll ein neuer Transporter angeschafft werden. Ein anderes Fahrzeug wird im Gegenzug verkauft. Hinter dem neuen Wagen, für den 30000 Euro eingeplant sind, steht eine Idee. „Den Transporter sollen auch Vereine und die Grundschule nutzen“, sagt der Bürgermeister. „Zum Beispiel, um zu Wettkämpfen zu fahren.“ Deswegen soll das Auto auch mit einer Vollkasko versichert werden. Für die zusätzlichen Kosten sind 1500 Euro eingeplant. Ob das nicht zu wenig ist, gibt Gemeinderat Steffen Ladusch zu bedenken, und der Betrag im Haushalt angepasst werden sollte. Wegen der vielen Nutzer soll der Transporter aber definitiv eine Vollkasko haben. Auch, weil eigene Schäden bei einer Teilkasko nicht abgedeckt sind, sagt Gemeinderätin Katrin Kuhnert. Daher wird der Betrag vorerst auf 2000 Euro gesetzt und darüber noch mal diskutiert werden.

Feuerwehr: Hohe Heizungskosten werden geprüft Für die Heizkosten in den Feuerwehrgebäuden sind 4000 Euro pro Jahr eingeplant. Grund dafür ist, dass dort elektrisch geheizt wird und das Löschwasser in den Tanks nicht einfrieren darf. Da dieser Betrag ziemlich hoch ist, schlägt Bürgermeister Dirk Naumburger vor, Alternativen zu prüfen. Zum Vergleich nennt er die Heizkosten der Turnhalle, in der regelmäßig trainiert wird. Dafür sind 5000 Euro pro Jahr eingeplant.