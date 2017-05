Wofür Klingenberg sein Geld ausgibt

Die Abgaben an den Landkreis steigen. 85 000 Euro mehr als im Vorjahr, nämlich rund 1,9 Millionen Euro, bekommt das Landratsamt in Pirna dieses Jahr von der Gemeinde Klingenberg. Mit diesem Geld, das der Kreis von all seinen Gemeinden einsammelt, werden zum Teil die Aufgaben finanziert, die er für die Kommunen mit übernimmt wie etwa Nahverkehr und Abfallentsorgung. Außerdem hält der Kreis Verwaltung vor, die Bürger aller Gemeinden nutzen, zum Beispiel die Kfz-Zulassung. Die Höhe der sogenannten Kreisumlage wird vom Kreistag festgelegt.

Mehr Geld für Instandhaltung. Bei den Sach- und Dienstleistungen erhöht sich der Gesamtansatz im Vergleich zum Vorjahr um rund 100 000 Euro auf 2,5 Millionen Euro. Mit dem Geld aus diesem Bereich werden zum Beispiel Gebäude unterhalten, die im Besitz der Gemeinde sind, wie etwa Schulen. Neben Strom und Wasser bezahlt die Gemeinde zum Beispiel auch neues Spielzeug für den Kindergarten. Außerdem werden davon auch Straßen, Spielplätze und die Feuerwehr unterhalten.

Wichtige Einnahmen sind die erhobenen Steuern. Größte Einnahmequelle der Gemeinde sind die sogenannten Schlüsselzuweisungen vom Freistaat Sachsen mit rund 2,3 Millionen Euro. Bis auf wenige Ausnahmen sind fast alle sächsischen Kommunen auf diese Finanzspritze angewiesen. Zusätzliches Geld in die Kassen spülen Steuereinnahmen, hauptsächlich die Grund- (660000 Euro) und Gewerbesteuer (825000 Euro). Rund 160000 Euro erhält die Gemeinde Klingenberg außerdem von der Gemeinde Hartmannsdorf-Reichenau als Umlage der Verwaltungsgemeinschaft etwa für die gemeinsame Melde- und Ausweisbehörde und die Ortspolizei. Die Gemeinde erhebt 970000 Euro an Gebühren, zum Beispiel in Form von Elternbeiträgen für Kindertagesstätten, und rechnet mit 830 000 Euro aus Mieteinnahmen.

Noch haben die Klingenberger wenig Schulden. Ende 2016 betrug der Schuldenstand rund 252 000 Euro, das entspricht 37 Euro pro Einwohner. Durch die für 2017 vorgesehene Kredittilgung in Höhe von rund 129000 Euro und eine Kreditaufnahme von 2,4 Millionen Euro erhöht sich die Verschuldung zum Jahresende auf etwa 2,5 Millionen Euro, was 369 Euro je Einwohner entspricht. Die Finanzplanung bis zum Jahr 2020 sieht weitere Kredittilgungen, aber auch Kreditaufnahmen vor. Auf Grundlage dieser Planung wächst die Verschuldung bis Ende 2020 auf rund 9,2 Millionen Euro an, was 1338 Euro pro Einwohner entspricht. Grund dafür ist das Großprojekt „Am Sachsenhof“, das ohne Fördermittel bis 2020 umgesetzt werden soll. Die Modernisierungskosten für die vier kommunalen Wohnblocks werden nach Bauabschluss auf die Mieten umgelegt.

Geld für eine zentrale Befehlsstelle der Feuerwehr. 617 000 Euro stellt die Gemeinde für den Bereich Brandschutz zur Verfügung. Mit diesem Geld werden auch die Gerätehäuser, Zisternen und Fahrzeuge unterhalten. 100 000 Euro gibt es für das neue Löschfahrzeug der Ortswehr Pretzschendorf. Und der Bau einer Löschwasserzisterne mit 50 Kubikmetern für die Ortswehr Ruppendorf in Paulshain schlägt mit 78 000 Euro zu Buche. 5000 Euro kommen einer ortsfesten Befehlsstelle zugute, die unter anderem den Gemeinden Dorfhain, Klingenberg und Hartmannsdorf-Reichenau als Zentrale bei überregionalen Einsätzen dient. Diese Stelle soll bei der Ortsfeuerwehr in Pretzschendorf eingerichtet werden und eine Verbindung zur Leitstelle in Dresden sein.