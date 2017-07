Wofür gibt Niesky sein Geld aus?

Welche Investitionen hat sich die Stadt Niesky vorgenommen?

Nicht alle Wünsche kann sich die Stadt in diesem Jahr erfüllen. Denn die größte Summe, rund 4,1 Millionen Euro, wird für den Neubau des Eisstadions ausgegeben. Nachbesserungen sind dabei nicht ausgeschlossen. An zweiter Stelle steht der Straßenbau beziehungsweise die Reparatur kaputter Straßen. Darüber weiß der Leiter der Tiefbauverwaltung, Enrico Bachmann, mehr: Die größte Investition ist dabei die Gersdorfstraße, die dieses und nächstes Jahr grundhaft in zwei Abschnitten ausgebaut wird. Rund 702000 Euro sind dafür veranschlagt. Gefolgt von der Puschkinstraße. „Dort werden wir das unbefestigte Teilstück grundhaft ausbauen“, erklärt Bachmann. Kosten: knapp 400000 Euro. Weitere große Vorhaben sind der Ausbau der Verbindungsstraße zwischen See und Zeche (547000 Euro) und das Neugestalten der Freifläche an der Jahnhalle, wo einst die Spar-Kaufhalle stand. Dafür stehen 107650 Euro zur Verfügung. Darüber hinaus wird die Sanierung der DRK-Kita in der Schleiermacherstraße mit einem Betrag von 545000 Euro fortgesetzt. Zudem muss die Stadt ihren Anteil beim Neubau von drei Bahnübergängen in Bezug auf die Niederschlesische Magistrale leisten. Da kommen rund 711000 Euro zusammen, die zusätzlich den städtischen Haushalt schröpfen. Für die Instandhaltung der Gemeindestraßen sind rund 292000 Euro vorgesehen und für Gebäude und Liegenschaften rund 240000 Euro.