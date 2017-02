Wofür die Stadt 2017 Geld ausgeben will Der Entwurf für den diesjährigen Haushalt liegt aus. Der Bahnhofsplatz in West kommt ebenso vor wie die Sternwarte, Straßen und Schulen.

Für die Außenanlage und einen Parkplatz an der Sternwarte sind im Haushaltsentwurf rund 174 000 Euro eingeplant. © Klaus-Dieter Brühl

Der Ordner auf dem kleinen Tisch im Zimmer 2.01 im Rathaus ist schwer und brechend voll. 381 Seiten – ein Berg aus roten, weißen, gelben und blauen Blättern. Der gesamte Finanzplan der Stadt ist darauf abgedruckt, von den Erträgen bis zu den geplanten Investitionen.

Derzeit kann sich jeder Radebeuler den Plan ansehen, bevor der Stadtrat im März endgültig darüber abstimmt. Doch kaum jemand hat die Muße die Blätter durchzuwälzen. In den letzten Jahren sind nur sehr wenige zur Einsichtnahme gekommen, sagt Kämmerin Kerstin Kramer. Wenn überhaupt, dann wolle mal jemand eine Einzelheit wissen. Zum Beispiel, wie viel die Stadt für Straßenbäume ausgeben will. Doch aus den Unterlagen ist noch viel mehr zu erfahren. Ein Überblick:

Die Erträge: Steuereinnahmen sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen

Gleich auf einer der vorderen Seiten im Haushaltsentwurf fällt der Blick auf eine große Summe: 57 079 110 Euro. So viel will die Stadt nach jetzigem Stand in diesem Jahr einnehmen. Rund die Hälfte des Geldes sind Steuereinnahmen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die um mehr als eine halbe Million gestiegen. Der größte Anteil sind Erträge aus der Einkommenssteuer. An zweiter Stelle steht die Gewerbesteuer. Einen großen Batzen bei den Einnahmen machen auch sogenannte Schlüsselzuweisungen aus – Geld, das die Stadt vom Freistaat bekommt. Insgesamt sind die Erträge knapp drei Millionen Euro höher als 2016. Demgegenüber stehen Aufwendungen von rund 56,2 Millionen Euro unter anderem für Personalkosten, die Kreisumlage sowie Sach- und Dienstleistungen.

Die Investitionen: Das meiste Geld fließt in den Luisenstift

Insgesamt will die Stadt in diesem Jahr 13,8 Millionen Euro investieren, vor allem in verschiedene Bauvorhaben. Ein Schwerpunkt liegt auf der weiteren Umsetzung des Schulentwicklungskonzeptes. Für den Umbau und die Sanierung des Gymnasiums Luisenstift sind rund zwei Millionen Euro veranschlagt. Der größte Betrag im gesamten Haushalt. Auch in den Folgejahren soll noch Geld in die Schule fließen.

Ein weiterer Schwerpunkt ist das Sanierungsgebiet Radebeul-West. 2017 sind Investitionen von 221 000 Euro geplant. Bis 2020 sollen 1,6 Millionen Euro ausgegeben werden. Im aktuellen Entwurf steht zum Beispiel die Sanierung des Bahnhofvorplatzes. Für die Bahnhofsstraße werden ab 2018 Gelder bereitgestellt. Mehr als eine halbe Million Euro sollen in diesem Jahr in die Sanierung des Karl-May-Hains fließen. Weitere Ausgaben sind unter anderem geplant für die Teilsanierung der Wachschen Villa, die Sanierung des Weißen Hauses, die Neugestaltung der Außenanlagen und des Parkplatzes an der Sternwarte und den Ausbau der Sidonien- und Kiefernstraße. Für den Ausbau der Meißner Straße wird schon Geld eingeplant, auch wenn der Planfeststellungsbeschluss noch fehlt.

Der Bürger: Jeder Radebeuler kann Einwendungen erheben

Der Entwurf liegt noch bis zum 9. Februar aus. Anschließend können Bürger bis zum 21. Februar schriftlich Einwendungen einreichen, wenn sie mit bestimmten Plänen nicht einverstanden sind. Über jede Einwendung muss der Stadtrat beschließen.

