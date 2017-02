Wofür demnächst Geld fließt Radeberg hat in Sachen Bau in den kommenden Monaten eine Menge vor. Die SZ nennt die wichtigsten Pläne.

Die Eisenbahnbrücke Schillerstraße wird für 300 000 Euro grundhaft saniert. Hier geht es nicht nur um Straßenschäden, sondern auch um die Statik. © Thorsten Eckert

Rund 1,2 Millionen Euro für die Oberstraße

Seit drei Jahren ist sie versprochen, die Sanierung der maroden Oberstraße zwischen Pulsnitzer Straße und Badstraße. Aber jetzt werden tatsächlich die sprichwörtlichen Nägel mit Köpfen gemacht: Läuft alles nach Plan, könnte von Mai bis November gebaut werden, so Radebergs Stadtsprecher Jürgen Wähnert. Die Stadt schießt dabei dem Freistaat die Mittel für den Straßenbau vor, obwohl es sich um eine Staatsstraße handelt. Radeberg erneuert im Zuge des Baus ja gleich noch Kanäle, Straßenbeleuchtung und Fußwege – also zahlt Radeberg zunächst alles und bekommt dann vom Freistaat den Anteil für den Straßenbau zurück. Laut Landesamt für Straßenbau werden das rund 730.000 Euro sein, so Amts-Sprecherin Isabel Siebert. Insgesamt kosten die Arbeiten um die 1,2Millionen Euro. Die Sanierung war bereits ab Frühjahr 2015 geplant, doch der morsche Kanal in der Pulsnitzer Straße am Hofegrund machte den Plänen einen Strich durch die Rechnung. Ein neuer Kanal musste her und die Oberstraße wurde als Umleitungsstrecke gebraucht. Nun aber geht’s endlich los.

Drei Millionen Euro für neuen Stadtwirtschaftshof

Für dieses Projekt wurde vor wenigen Wochen sogar Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) sozusagen zum Geldbriefträger. Denn er kam mit einem Fördermittel-Scheck über immerhin anderthalb Millionen Euro nach Radeberg, mit dem der rund drei Millionen Euro teure Neubau des Stadtwirtschaftshofs unterstützt wird. Ein Bau, der eigentlich schon 1994 über die Bühne gehen sollte. „Aber damals hatten wir einfach nicht das notwendige Geld dafür“, denkt Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) zurück. Dass daraus nun also eine 23 Jahre währende Interimslösung am Dammweg geworden sind, war natürlich so nicht geplant, räumt er ein. Und die bröckelnde alte Halle, die 1889 noch für das einst hier ansässige Glaswerk gebaut worden war, lässt sich nun auch nicht wirklich noch mal modernisieren. Deshalb kommt nun also ein kompletter Neubau – an einer günstigeren Stelle. Hinter dem Feuerwehrgelände am Bruno-Thum-Weg nämlich, wo schon jetzt das Salz- und Streugutlager des Stadtwirtschaftshofs angesiedelt ist. „Hier ist einfach die logistische Anbindung viel besser“, macht Stadtwirtschaftshof-Chefin Katja Nötzoldt klar.

Rund 300.000 Euro für die Eisenbahnbrücke

Die Brücke zwischen Schiller- und Rathenaustraße ist in die Jahre gekommen. Die Stadt nimmt deshalb jetzt Geld in die Hand, bevor Schlimmeres passiert. Denn auch, wenn es auf den ersten Blick schlimmere Stellen in Radeberg gibt; Fußgänger oder Radfahrer wissen natürlich um die Löcher in den Fußwegen und die bröckelnden Bordsteine. „Wir müssen hier wirklich etwas tun“, hatte deshalb auch Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) im Dezember im Stadtrat angekündigt. Wobei es hier nicht einfach „nur“ ums Löcherflicken geht, sondern mit immerhin rund 300.000 Euro wird auch die Brückenkonstruktion saniert – was ebenfalls dringend notwendig ist, wie es aus dem Rathaus dazu heißt.

600.000 Euro für Sport-Areal der Richter-Oberschule

Nachdem vor Jahren schon die Sporthalle der Ludwig-Richter-Schule an der Lotzdorfer Straße grundlegend saniert worden war und die Schule einen modernen, drei Millionen Euro teuren Anbau bekam, nimmt die Stadt nun noch einmal rund 600.000 Euro in die Hand. Damit sollen die Außensport-Anlagen der Oberschule erweitert werden. Auf einem Grundstück hinter der Schule sollen die Anlagen „wachsen“, was dringend notwendig ist.

1,2 Millionen Euro für Ortsmitte in Ullersdorf

Läuft alles nach Plan, kann im August im Ortsteil Ullersdorf gefeiert werden. Einzug in die neue Mehrzweckhalle zwischen altem Gasthof und Grundschule nämlich. Für fast vier Millionen Euro wächst derzeit der Neubau – um den es kurz vorm Baustart eine Menge Aufregung gegeben hatte. Denn für den Neubau musste der alte Gasthof-Saal weichen, was nicht jedem im Ort gefiel. Mittlerweile ist der Frieden in Ullersdorf zurück – und noch in diesem Jahr soll auch gleich noch der zweite Bauabschnitt starten: Für 1,2 Millionen Euro wird dann der seit Jahren leer stehende Gasthof (Foto) zum Ortsamt und Vereinshaus umgebaut. Damit bekommt Ullersdorf endlich eine echte Ortsmitte.

900.000 Euro für Schloss-Aufzug

Der seit Jahren geplante Aufzug am Schloss Klippenstein kommt bis zum Herbst. Gefördert durch das Sächsische Wirtschaftsministerium aus einem Finanztopf, der die bessere touristische Nutzung von Ausflugszielen unterstützt. Exakt 834.106 Euro werden dabei aus Dresden für den Anbau des gläsernen Aufzugs an der Nordfassade fließen. Geplant ist zudem die Gestaltung des Außenbereichs des Schlosses. So sollen unter anderem neue Wege durch den bisher ungenutzten Garten des Schlosses geführt werden.

1,7 Millionen Euro für Liegau

Mit diesem Spruch dürfte Liegaus Ortsvorsteher wohl in die Radeberger Stadtgeschichte eingehen: „Einer ägyptischen Mumie baut ja auch niemand ein neues Kniegelenk ein!“ Mit diesem Vergleich machte er klar, dass es sich nicht mehr lohne, auch nur noch einen Cent in das altersschwache Vereinsgebäude auf dem Liegauer Sportplatz zu investieren. Jetzt kommt ein Neubau; 1,7 Millionen Euro haben die Stadträte dafür in den Doppelhaushalt 2017/18 eingestellt.

