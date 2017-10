Wöllsdorfer Brücke ist nicht zu retten Die Schäden sind so groß, dass ein Neubau nötig wird. Auch ein anderes Bauvorhaben bereitet größere Probleme als gedacht.

Der Brückenkörper neben der Wöllsdorfer Mühle wurde bis auf die Bögen abgetragen und dann die Arbeiten wieder eingestellt. Wie sich herausstellte, ist es unwirtschaftlich, die alte Steinbrücke zu sanieren. Sie wird im kommenden Jahr neu gebaut. © Dietmar Thomas

Eigentlich drängt die Zeit. Die Brücke in Wöllsdorf neben der ehemaligen Mühle sollte Ende des Jahres nach Schäden durch das Hochwasser 2013 eigentlich instand gesetzt sein. Aber daraus wird nun nicht. Eine Sanierung ist nicht möglich. Das hatte sich erst während der Bauarbeiten herausgestellt.

Im Juni hatte der Stadtrat den Auftrag für 270 000 Euro an die Firma W. Böttcher IHT in Wermsdorf vergeben. Die sollte über den alten Brückenbogen eine Schale aus Beton gießen, um die Brücke auch für größere Gewichte tragfähig zu machen. Der Weg ist auch die Zufahrt zur Hängebrücke nach Töpeln. Im Sommer hatte die Firma mit den Bauarbeiten begonnen und den alten Brückenkörper bis auf die Gewölbe abgetragen.

Dabei habe sich herausgestellt, dass das in Bruchstein ausgeführte Bauwerk keine tragfähige und frostsichere Gründung hat, so Stadtsprecher Thomas Mettcher. Holzroste waren verrottet und hatten horizontale Hohlräume hinterlassen. Auch die Widerlager und der Baugrund seien nicht tragfähig. Eine Sanierung der Brücke ist aus diesem Grund nicht wirtschaftlich, so Mettcher. Deshalb plant die Stadt einen Neubau mit einer tragfähigen Gründung. Die alte Brücke muss dafür abgerissen werden.

Derzeit werde das Bauvorhaben neu geplant, so Mettcher. Dafür muss ein neuer Fördermittelantrag gestellt werden. De Stadt will dafür Mittel aus dem Fonds zur Hochwasserschadensbeseitigung verwenden. Die Baustelle wird winterfest gemacht und gesichert. Im Bauamt hofft man, im ersten Halbjahr 2018 den Neubau realisieren zu können, wenn die Fördermittel bereitgestellt werden.

Schlechter Baugrund

Ähnliche Probleme hat die Stadt auch in Ebersbach, wo die Stadt eine neue Stützmauer an der Hauptstraße am Abzweig zur Talmühle bauen lassen will. Wie sich herausgestellt hat, ist der Untergrund nicht tragfähig genug. Dadurch seien Umplanungen notwendig, so Thomas Mettcher. Das Problem: Auch dieses Bauvorhaben, von dem die Stadt Fördermittel vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr bekommt, sollte eigentlich bis Ende des Jahres abgeschlossen werden. Die Stadt Döbeln hat eine Verlängerung für die Fördermittel beantragt, aber noch keine Antwort bekommen.

Die Stadt hatte die Fördermittel für die Stützmauer kurzfristig zur Verfügung gestellt bekommen. Auf rund 150 000 Euro wurden bisher die Gesamtkosten geschätzt. Die Vergabe des Auftrags war aber noch nicht erfolgt. Etwa 20 Meter Stützmauer sind an der Hauptstraße in einem schlechten Zustand und werden ersetzt. Es ist geplant, sogenannte L-Elemente aus Beton einzubauen, um Kosten zu sparen.

Ganz im Zeitplan liegt dagegen ein weiteres Bauvorhaben der Stadt: die Brücke über den Bielbach an der Hermsdorfer Straße. Die Stadt lässt sie nach Schäden durch die Starkregen 2013 komplett neu bauen. Lange war die Breite der alten Brücke auf 3,60 Meter reduziert. Beim Neubau stehen eine Fahrbahn von 4,50 Meter Breite und Gehwege zur Verfügung. Zugleich wird der Durchfluss für den Bach deutlich vergrößert. Die Stadt bekommt für den Neubau rund 240 000 Euro aus dem Fonds zur Hochwasserschadensbeseitigung. Ende des Jahres soll der Bau planmäßig beendet sein.

