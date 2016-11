Wölfe reißen erneut Schafe In Biehain erwischte es wieder eine Herde: Zwölf Tiere gehen auf das Konto der Raubtiere.

Symbolbild © dpa

Biehain. Wölfe haben in der Nacht zu Montag bei Biehain eine Schafsherde angegriffen. Neun Schafe wurden tot aufgefunden, drei weitere waren so schwer verletzt, dass sie sofort eingeschläfert werden mussten. Wie Vanessa Ludwig vom Wolfsbüro in Rietschen auf SZ-Nachfrage mitteilt, sei die Koppel mit einem elektrischen Zaun gesichert gewesen, was dem geforderten Mindestschutz entspreche. Trotzdem war die Herde offensichtlich in Panik ausgebrochen, die toten Tiere seien innerhalb wie außerhalb der Koppel aufgefunden worden. (szo)

zur Startseite