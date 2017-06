Wölfe bundesweit im Blick Eine neue Internet-Plattform vermittelt erstmals einen vollständigen Überblick über den Bestand der Tiere in Deutschland.

Vier gelbe Punkte – einer südlich von Bremen, einer bei Erfurt, einer im Bayerischen Wald und einer in der Sächsischen Schweiz. Sie stehen für vier Wölfe, die in den betreffenden Regionen als Einzeltiere unterwegs, aber eben auch sesshaft sind. Daneben zeigt die Karte auf der neuen Webseite des Görlitzer Wolfsinfozentrums viele rote und blaue Markierungen. Die bedeuten Rudel beziehungsweise Paare. Dass die meisten Wölfe in Sachsen und Brandenburg leben, ist eindeutig zu erkennen, ist aber auch nicht neu.

Es geht vielmehr um den Gesamtüberblick, der nun bundesweit in Sachen Wolf geschaffen wurde. Seit 2016 gibt es die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf mit Sitz am Senckenberg-Museum für Naturkunde in Görlitz. Ein wichtiges Projekt dieses Zentrums war die Erstellung einer bundesweiten Internetplattform über das Raubtier. Vorkommen und Verteilung, Totfunde und Todesursachen, Nachwuchs, Herdenschutz, Schadensstatistik – dies und mehr ist auf der Webseite zu finden. Und zwar mit Blick auf das gesamte Bundesgebiet. Die Informationen werden von den Bundesländern oder von der Beratungsstelle selbst auf der Seite eingetragen.

Das Interesse an diesem noch recht neuen Wolfsinfozentrum sei groß, heißt es vom Senckenberg-Museum. Im letzten Jahr gab es rund 100 Anfragen. Oft gehe es darum zu klären, ob es sich bei Spuren oder Hinweisen auf ein Tier tatsächlich um einen Wolf handelt. Das Zentrum hilft aber auch beim Umgang mit sogenannten Problem-Wölfen. Bisher spektakulärster Fall war ein Rüde in Niedersachsen, der sich immer wieder gefährlich Menschen genähert hat. Auf Empfehlung der Beratungsstelle wurde er geschossen. (ihg)

www.dbb-wolf.de

zur Startseite