Wodkaflasche in Griffweite

Lkw-Fahrer verstorben Hochkirch. Am Mittwochnachmittag hat ein Fernfahrer auf einem Parkstreifen an der B 6 in Hochkirch einen Kollegen leblos in dessen Fahrerhaus gefunden. Für den 57-jährigen Berufskraftfahrer kam jede Hilfe zu spät, ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Ursache dafür ist gegenwärtig nicht bekannt, ein medizinisches Problem ist nicht auszuschließen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um zu prüfen, ob ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden kann.

In Polen gesucht, in Bautzen gefunden Bautzen. Einen in Polen gesuchten Kleintransporter haben Polizeibeamte in der Nacht zu Donnerstag auf der Autobahn entdeckt. Die Streife der Gemeinsamen Fahndungsgruppe stoppte den Ford Transit auf seinem Weg nach Polen an der Abfahrt Bautzen-Ost. Die Zivilfahnder der Kriminalpolizei und Bundespolizeiinspektion Ebersbach prüften die Fahrzeugdaten. Dabei fiel auf, dass der Wagen von der polnischen Kriminalpolizei zur Sicherstellung ausgeschrieben war. Er ist Gegenstand eines Strafverfahrens. Die Fahnder erklärten dem 44-jährigen Fahrer die Sachlage, vermerkten seine Personalien und stellten den Ford sicher. Der Mann durfte anschließend anderweitig weiterreisen. Die polnischen Behörden wurden informiert, deren Ermittlungen dauern an.

Bei Unfall verletzt Bischofswerda. Mittwochmittag kam es in Goldbach zu einem Verkehrsunfall. Eine 31-Jährige befuhr mit ihrem Mercedes Vito sowie einem Anhänger die Straße Am Goldbacher Berg. Die Frau überholte einen Fußgänger, welcher am rechten Fahrbahnrand lief und beachtete dabei offenbar den Gegenverkehr nicht. Beim Wiedereinscheren stieß der Anhänger des Kleintransporters mit einem entgegenkommenden Dacia zusammen. Durch den Aufprall schleuderte der Hänger anschließend gegen den 48-jährigen Fußgänger. Sowohl er als auch die 55-jährige Dacia-Fahrerin wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von insgesamt 11.000 Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus Königsbrück. Am Mittwoch sind in Königsbrück Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Hoyerswerdaer Straße eingedrungen. Die Täter durchwühlten die Räume und entwendeten Computertechnik, Schmuck, Meißner Porzellan sowie Bargeld. Den Stehlschaden schätzten die Eigentümer auf einen fünfstelligen Eurobetrag. Am Gebäude entstand Schaden in Höhe von 1.000 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Kamenz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rasender Sattelzug Weißenberg. Am Mittwochmorgen nahm es auf der Autobahn der Fahrer eines Sattelzuges mit der Geschwindigkeit nicht so genau. Als ihn Beamte des Verkehrsüberwachungsdienstes auf dem Parkplatz Am Wacheberg kontrollierten, lieferte das digitale Kontrollgerät den Beleg für die rasante Fahrt. Bei erlaubten 80 km/h fuhr der Mann 109 km/h. Die Beamten behielten eine Sicherheitsleistung ein und fertigten eine Bußgeldanzeige.

Werkzeug aus zwei Kleintransportern gestohlen Radeberg/Ottendorf-Okrilla. In der Nacht zu Mittwoch sind Unbekannte in Liegau-Augustusbad und Ottendorf-Okrilla in Kleintransporter eingedrungen. Aus einem Opel Vivaro, der in der Wiesenstraße in Liegau-Augustusbad stand, entwendeten sie mehrere Werkzeuge sowie Akkuschrauber und Handkreissägen im Wert von 4.000 Euro. Es entstand Schaden in Höhe von 350 Euro. Spezialwerkzeug wie eine Mauernutfräse, einen Dosenbohrer sowie Bohrmaschinen und Akkuschrauber verschwanden aus einem Mercedes Vito, der am Ottendorfer Lerchenweg geparkt war. Der Wert des Diebesgut wird hier auf 1.500 Euro geschätzt, hinzu kommen 200 Euro Schaden am Fahrzeug. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Kamenz hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.