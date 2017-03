Wochenmarkt in Freital im Gespräch Die Stadtverwaltung will ermitteln, ob überhaupt Bedarf besteht. Dafür werden jetzt die Bürger befragt.

Wollen die Freitaler einen Wochenmarkt und was soll dort angeboten werden? Das soll eine Umfrage zeigen. © Symbolbild/dpa

Freital könnte wieder einen Wochenmarkt erhalten. Diese Möglichkeit prüft derzeit die Stadtverwaltung gemeinsam mit der Deutschen Marktgilde. „Seit Jahren gibt es keinen regelmäßigen Wochenmarkt mehr in der Innenstadt von Freital“, sagt Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU). „In den vergangenen Monaten sind jedoch immer wieder Bürger an mich oder die Verwaltung herangetreten und haben den Wunsch geäußert, ob so etwas nicht wieder eingerichtet werden könnte. Die Idee greifen wir gern auf.“

Per Umfrage will die Stadtverwaltung nun ermitteln, wie groß der Bedarf für einen Wochenmarkt ist und wie dieser aussehen könnte. Der Fragebogen findet sich sowohl im Internet als auch im aktuellen Amtsblatt. Darin möchte die Verwaltung unter anderem wissen, wann und wo sich die Bürger einen Wochenmarkt wünschen, welche Produkte erhältlich sein sollten und wie man bevorzugt zu dem Markt gelangen möchte. Die Befragung erfolgt anonym, betont Stadtsprecher Matthias Weigel: „Personenbezogene Daten werden nicht erhoben.“

Für Fragen, Probleme und Anmerkungen zum Thema Wochenmarkt hat die Stadtverwaltung eigens die Mailadresse markt@freital.de anlegen lassen. Über die Ergebnisse der Umfrage soll zu gegebener Zeit informiert werden.

Die Teilnahme an der Umfrage via Internet ist hier möglich.

zur Startseite