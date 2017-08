Wochenmarkt am 2. September fällt aus Aufgrund des Tages der Sachsen wird der Wochenmarkt in Löbau am Samstag ersatzlos gestrichen.

Kein Geld auf dem Wochenmarkt ausgeben können die Löbauer am 2. September, wegen des Tages der Sachsen fällt dieser aus. (Symbolbild) © dpa

Löbau. Der Wochenmarkt in Löbau am 2. September fällt aufgrund des Tages der Sachsen ersatzlos aus. „Am 9. September wird der Sonnabendmarkt wieder durchgeführt“, teilte die Stadtverwaltung mit. „Der nächste reguläre Frischemarkt und der nächste Wochenmarkt finden dann wieder am 12. September und 14. September auf dem Altmarkt statt“. (szo)

