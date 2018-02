Wochenendtipps für Wintersportler Erstmals in diesem Winter öffnen Kunsteisbahnen. Auch Skiabfahrten sind möglich – in Rugiswalde

Wintersportfans kommen am Wochenende auf ihre Kosten. © Uwe Soeder

Bischofswerda. Knackig kalt und sonnig soll es werden, das letzte Wochenende der Winterferien in Sachsen. Leider ist kein (Neu-)Schnee zu erwarten. Trotzdem reagieren Veranstalter. Ein Überblick.

Für Schlittschuhläufer: Angebote in Burkau, Schmölln und Steina

Das Freibad in Burkau ist nicht nur eine Empfehlung für den Sommer. Auch an diesem Sonntag hat es geöffnet – nicht für Eisbader, sondern für Schlittschuhläufer. Ihnen stehen zwei Eisflächen zur Verfügung – eine zum Eishockeyspielen und eine Freilauffläche, informiert Bürgermeister Sebastian Hein. Der Eintritt kostet ein Euro pro Person. Für Tee, Glühwein und einen Imbiss sorgt der Kiosk im Freibad. Geöffnet ist das Bad am Sonntag von 13 bis 17 Uhr.

Während man im Burkauer Bad auch schon in vergangenen Jahren Eislaufen konnte, ist das im Schmöllner Bad an diesem Sonntag ab 11 Uhr zum ersten Mal möglich. Der Bad-Förderverein sorgt auf dem Parkplatz neben dem Bad für eine 200 Quadratmeter große Spritzeisbahn. Damit Akteure und Zuschauer nicht einfrieren, werden – auch alkoholfreie – Heißgetränke und Deftiges vom Grill verkauft. „Wir hoffen, dass unser sportliches Vorhaben technisch gelingt und ihr euch am Sonntag sportlich verausgaben könnt“, heißt es in der Ankündigung des Fördervereins. Alle Einnahmen der Veranstaltung kommen dem Schmöllner Bad zugute.

In Steina wird die Eisbahn am Sportplatz bis zum Sonnabendnachmittag präpariert. Ab 16 Uhr glühen die Glühweintöpfe vor und auch für das leibliche Wohl wird gesorgt. „Wir freuen uns auf viele Gäste aus nah und fern. Wir haben einige Überraschungen vorbereitet“, so der Bürgermeister Achim Garten. Auch in der Dunkelheit kann dann bei Flutlicht ausgiebig geglitten, gerutscht und gedreht werden. Die 1000 Quadratmeter große Fläche wartet auf Anfänger und Könner gleichermaßen.

Noch nicht entschieden war am Freitag, ob man an diesem Wochenende auch in Seeligstadt Schlittschuhe laufen kann. Dort befindet sich die Eisfläche auf einem Teich. Frühestens ab Sonntagmittag könne man mit einer belastbaren Eisdecke rechnen, sagte Ilko Keßler, Vorsitzender des Sportvereins. „Wir hoffen, dass es dazu anhaltend kalt bleibt.“

Für Abfahrtsläufer: Skilift in Rugiswalde geöffnet

25 Zentimeter hoch ist die Schneedecke am Abfahrtshang in Rugiswalde. Der Schnee ist „griffig“, heißt es auf der Internetseite des Skiclubs. Der Lift ist von 10 bis 19 Uhr in Betrieb.

Für Rodler: Schlittenpartie am Valtenberg

Für zwei Euro kann man sich auf dem Valtenberg bei Neukirch (Selbstbedienung und Kasse des Vertrauens unterm Schauer gegenüber der Baude) einen Schlitten ausleihen und mit dem auf dem Hauptweg in Richtung Neukirch runtersausen. Nach knapp zwei Kilometern am sogenannten Rondell, wo mehrere Wege kreuzen, kann man den Schlitten abstellen. Neukircher Wintersportfreunde bringen ihn später mit dem Auto wieder auf den Berg. Zwölf Schlitten stehen für den Rodelspaß an Neukirchs Hausberg zur Verfügung. (SZ)

