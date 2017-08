Wochenende der besonderen Feste Ob Heidefest in Trebus, Orgelspaziergang in Niesky oder das Rohner Dorftheater - bei allen Veranstaltungen spielt ein Jubiläum eine Rolle.

Das Plakat am Eröffnungsfahrzeug des Festumzuges verrät am Sonntagnachmittag, dass an diesem Wochenende nicht nur das 27. Heidefest in Trebus gefeiert wird. Der kleine Heideort kann nämlich auch auf 625 Jahre bewegter Geschichte zurückblicken. © Rolf Ullmann

In Niesky findet der erste Nieskyer Orgelspaziergang mit rund 200 Teilnehmern einen unerwartet hohen Zuspruch. Groß ist erneut auch der Andrang beim traditionellen Hof- und Geflügelfest in Diehsa. Diese Veranstaltung lockt inzwischen Gäste aus ganz Ostsachsen auf den Geflügelhof von Mario Steinert. Der Bärwalder See erweist sich zunehmend als Magnet für Wassersportler aus dem Ausland. Das Rohner Dorftheater feiert im Sorbischen Kulturzentrum in Schleife sein 25. Jubiläum.

zur Startseite